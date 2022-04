Suhr Rechnung 2021: Statt halbe Million im Minus zwei Millionen im Plus Letztes Jahr lag der Rechnungsabschluss 2 Millionen Franken unter Budget, dieses Jahr liegt er 2 Millionen drüber. Grund dafür sind Mehrerträge bei den Steuern. Wie so viele Gemeinden hatte auch Suhr wegen Corona zu vorsichtig budgetiert.

Suhr kann für einmal auf erfreuliche Gemeindefinanzen zurückblicken. Daniel Vizentini

Suhr geht es ähnlich wie den meisten Gemeinden der Region, die entsprechend den Prognosen des Kantons die Folgen von Corona etwas zu pessimistisch einkalkuliert haben. Statt dem budgetierten Minus von 583'800 Franken schloss Suhr 2021 mit einem Plus von 1,59 Millionen Franken ab und damit um 2,17 Millionen besser als erwartet.

Dies ausschliesslich dank Mehrerträgen bei allen Steuerarten, wie die Gemeinde in einer Medienmitteilung schreibt. Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern wurden die Annahmen um satte 1,33 Millionen Franken übertroffen, was hauptsächlich auf die vorsichtige Prognose des kantonalen Steueramtes zurückzuführen sei, das mit einem Steuerrückgang rechnete.

Starkes Bevölkerungswachstum begünstigt Einnahmen

«Zusätzlich begünstigt wurden die Einnahmen durch das starke Bevölkerungswachstum», schreibt die Gemeinde. Suhr wuchs 2021 von 10'883 auf 11'052 Personen an (inklusive Wochenaufenthalter). Laut Rechenschaftsbericht zogen 1026 Personen zu, 839 aber weg. 143 Menschen in Suhr starben im Jahr 2021, 125 kamen neu auf die Welt – beides Höchstwerte im Vergleich zu den Vorjahren.

Die Aktiensteuern lagen 720'000 Franken über Budget, die Quellensteuern 212'000 Franken. Bei den Sondersteuern gab es Mehrerträge von 242'000 Franken gegenüber Budget.

Nettoschuld konnte leicht gesenkt werden

Beim betrieblichen Nettoaufwand sei das Budget «sehr gut eingehalten» worden. «Wesentliche Mehrkosten gab es einzig in den Bereichen Sozialhilfe und berufliche Grundbildung sowie einen durch den Gemeinderat beschlossenen Zuschuss an die Spezialfinanzierung Zentrum Bärenmatte, die von den Massnahmen während der Pandemie arg betroffen war.»

Die Nettoinvestitionen von 1,65 Millionen Franken konnten 2021 vollständig aus eigenen Mitteln finanziert werden, schreibt die Gemeinde. Bei einem Finanzierungsüberschuss von 5,76 Millionen Franken reduzierte sich die Nettoschuld auf 12,32 Millionen Franken oder 1133 Franken pro Kopf. 2020 lag sie noch bei 1154 Franken (mit Spezialfinanzierungen) respektive 1504 Franken (ohne).

Suhr Süd und Gränichen vom Suhrechopf aus gesehen. Daniel Vizentini

Der Steuerfuss war erst gerade erhöht worden

Auf das Jahr 2021 musste der Steuerfuss in Suhr von 108 auf 112 Prozent angehoben werden, da eine grosse Firma den Steuersitz verlegt hatte und deshalb unerwartet 2 Millionen Franken in der Kasse fehlten. Die Rechnung 2020 schloss so statt mit budgetierten Minus 1,24 Millionen Franken gar mit Minus 3,26 Millionen ab.