Suhr Nach Abriss der Oberentfelder Tennishalle: Autoausstellung Aarau West findet nun erstmals in Suhr statt Jahrelang war die Autoausstellung Aarau West vom Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS) als fester, wiederkehrender Bestandteil im Gemeindeleben von Oberentfelden verankert. Neu setzt sie auf den Standort Suhr. Auch neu: Benzin- oder Dieselautos sind diesmal tabu.

Chris Regez (links) und Martin Sollberger: Nach Abriss der Halle in Oberentfelden veranstalten sie die Autoausstellung jetzt in der Bärenmatte in Suhr. Archivbild: Chris Iseli (20.3.2015)

Mit dem Abriss der Tennishalle in Oberentfelden wurde auch die jeweils im März wiederkehrende grosse Autoausstellung Aarau West des Auto Gewerbe Verbands Schweiz (AGVS) Sektion Aargau obdachlos. Nach langer, intensiver Prüfung, wie Messeleiter Chris Regez sagt, konnte der Verband um Präsident Martin Sollberger aber einen neuen Standort im Kultur- und Kongresszentrum Bärenmatte in Suhr finden. Dort wird die Autoausstellung nun vom 10. bis 12. März durchgeführt. Gezeigt werden 85 Fahrzeuge von 19 Marken, dazu Stände von 20 Ausstellern. Der Eintritt ist gratis.

Damit bewegt sich die traditionelle Autoausstellung etwas weg von der Peripherie nahe am Autobahnanschluss und dafür mehr in den urbanen Raum mitten in Suhr hinein. Logistisch ist aber bereits alles durchdacht: Die Autos etwa können direkt in den Bärenmattensaal hineingefahren werden. Weil die Halle etwas klein ist, wird auf dem Parkplatz zwischen Bärenmatte und Restaurant Bären ein grosses Zelt aufgestellt, in dem die Ausstellung weitergeht.

Erstaunlich ist der Goodwill in Suhr: Wie der Website der Ausstellung zu entnehmen ist, werden die Gäste an einigen Orten der Gemeinden teils gratis parkieren dürfen. Am Wochenende auch dort, wo Parkflächen eigentlich für Mitarbeitende der Gemeinde oder Schule reserviert sind. «Dazu kamen uns Firmen sehr entgegen, die ihre Parkplätze zur Verfügung stellen», sagt Chris Regez. Etwa Dobi-Inter, Möbel Pfister oder das RAV.

Die Gemeinde Suhr habe die Organisatoren nicht direkt kontaktiert und sich um die Ausstellung bemüht. «Aber wir fühlen uns hier sehr willkommen.» Sonst sei die Auswahl passender Lokale in der Region Aarau sehr klein bezüglich Grösse, Lage, Miete oder Zufahrtsmöglichkeiten.

Das Kultur- und Kongresszentrum Bärenmatte in Suhr wird neu die grosse Autoausstellung des AGVS beherbergen. Bild: Daniel Vizentini

Zusammenarbeit mit dem Restaurant Bären

Der Ausstellungsort ist aber nicht die einzige Neuigkeit. Einerseits wird es dieses Jahr laut Chris Regez «wirklich eine ‹reine› Autoausstellung» ohne Food-Festival. Offizielles Messerestaurant wird das benachbarte Hotel und Restaurant Bären als Gastropartner. «Zudem führt der ‹Bären› im Untergeschoss der Bärenmatte eine Cafeteria und im Aussenbereich einen Grillstand.»

Andererseits wird der Fokus der Messe diesmal auf Fahrzeuge mit alternativem Antrieb wie Elektro, Hybrid oder Wasserstoff liegen. Benzin- oder Dieselautos werden keine ausgestellt. «Mit diesem Novum gehen wir ganz klar neue Wege entsprechend den aktuellen Trends, veränderten Marktbedingungen und Kundenbedürfnissen.» Ein weiteres Novum sei die Möglichkeit von Testfahrten. «Zudem stellen zwei Anbieter mit Angeboten rund um die Infrastruktur für Elektromobilität aus.»

In Suhr werden aber weniger Autos gezeigt als früher in Oberentfelden, da die Ausstellungsfläche kleiner ist. Dafür werden Gastaussteller wie Versicherungen, eine Beschriftungsfirma oder der TCS eigene Stände führen. Am Stand des AGVS können sich Jugendliche zudem über die Ausbildungsmöglichkeiten in der Autobranche informieren.