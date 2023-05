Suhr Kompost soll künftig in die Eniwa-Biogasanlage geschickt werden: Was alles an der Gmeind vorgelegt wird Die Suhrer Gemeindeversammlung vom 15. Juni wird auch über die neue Beleuchtung der Tramstrasse und über soziokulturelle Massnahmen in Suhr Süd befinden. Der Schulraum wird erst an der Gmeind im November thematisiert.

Die Kompostieranlage Zinggenacher in Gränichen soll aufgelöst werden. Archiv/Marcel Siegrist

Am Infoforum diese Woche wurde nicht nur über den benötigten zusätzlichen Schulraum informiert, sondern auch über die drei Hauptgeschäfte, die bereits an der kommenden Gemeindeversammlung vom 15. Juni dem Volk vorgelegt werden. Das sind sie:

Seit über 30 Jahren lässt Suhr den Kompost aus der Gemeinde im Gränicher Zinggenacher zersetzen, gemeinsam mit sieben anderen Vertragsgemeinden. Damit wird aber bald Schluss sein, denn die Kompostieranlage wird aufgelöst. Sie müsste saniert werden, laut Schätzungen für rund 780’000 Franken, was sich wirtschaftlich nicht lohne. Dazu ist die in den 80er-Jahren projektierte Anlage inzwischen zu klein für die jährlichen 8000 Tonnen Grüngut, die die Gemeinden dorthin schicken.

Für den Abbruch der Anlage werden 550’000 Franken benötigt. Entsprechend der Einwohnerzahl müsste Suhr 139’000 Franken bezahlen. Die Gemeinderäte aller Verbandsgemeinden haben bereits zugestimmt, nun müssen die Gemeindeversammlungen den Entscheid absegnen.

Die Kompostieranlage Zinggenacher vermag die inzwischen rund 8000 Tonnen Grüngut im Jahr nicht mehr alleine zu verarbeiten. Bild: Gemeinde Gränichen

Die regionale Kompostieranlage in Gränichen kann aufgelöst werden, weil bereits eine neue Lösung in Sicht ist: Die Eniwa baut in Aarau aktuell eine grosse Biogasanlage mit einer Verarbeitungskapazität von bis zu 25’000 Tonnen Grüngut im Jahr. 2024 soll die Anlage unter der neu gegründeten Eniwa-Tochterfirma Green Power Aarau in Betrieb gehen. Alle Verbandsgemeinden werden ihr Grüngut fortan dorthin schicken.

Wie Gemeinderat Daniel Rüetschi am Infoforum erklärte, wird das Grüngut aus Suhr laut Vertrag in den ersten fünf Jahren für 100 Franken die Tonne verarbeitet, in den 15 Jahren danach für 110 Franken. In Gränichen zahlte Suhr bisher 70 Franken. Letztes Jahr waren es 1280 Tonnen. «Die Zeiten der günstigen Grüngutverarbeitung sind leider vorbei», sagte er. Dank der grossen Grüngutmenge hätten die Gemeinden sogar eher gute Vertragsbedingungen erhalten.

So soll die neue Biogasanlage im Aarauer Telli-Quartier aussehen. Visualisierung: Swiss Interactive/zVg

Eine Grüngutverwertung in der künftigen Biogasanlage in Aarau sei nebst der wirtschaftlichsten auch die klimafreundlichste Variante. Fragen, weshalb das Suhrer Grüngut nicht in Suhr selbst auf dem Kompostierplatz Hängärtner verarbeitet werde, nahm Daniel Rüetschi gleich vorweg und erklärte, dass es sich da um zwei verschiedene Zersetzungsverfahren handle.

Biogas entsteht bei Vergärung unter Sauerstoffausschluss, Komposterde hingegen durch natürliche Zersetzung an der Luft. Die Firma Hängärtner würde für die Herstellung von Komposterde das holzige Material aufnehmen, das für die Biogasanlage nicht interessant ist und sinnvollerweise kompostiert werden sollte. Der lokale Betrieb gehe «also nicht ganz leer aus».

Der Kanton saniert abschnittsweise die Hauptstrasse vom Gais-Kreisel in Aarau bis nach Suhr hinein. 2024 soll es im Tramstrassen-Abschnitt zwischen Südallee und Winkelweg losgehen, voraussichtlich bis 2026. Da die Strassenbeleuchtung aber im Eigentum der Gemeinde ist, muss diese dafür bezahlen.

Die alten Schienen an der Tramstrasse in Suhr werden mit der Sanierung definitiv entfernt. Bild: Daniel Vizentini

Für 974’000 Franken sollen 68 Kandelaber ersetzt, dazu 1800 Meter Kabelschutzrohre und 3000 Meter Stromkabel verlegt werden. Anstatt der inzwischen bis zu 70-jährigen Lampen kommen neue, stromsparende LED, die auch im Unterhalt weniger Kosten verursachen, wie Gemeinderat Thomas Baumann darlegte. Die neuen LED-Leuchten können gedimmt werden und seien auch Insekten- und Fledermausfreundlicher.

Kein Steuergeld benötigen, weil gänzlich durch die Mehrwertabgabe von der Henz-Überbauung finanziert, werden die geplanten soziokulturellen Massnahmen in Suhr Süd. Mit Bezug der Wohnungen ab Oktober werden rund 400 Menschen neu dort wohnen. Gemeinde und Bauherrin Halter AG wollen für eine gute Integration ins restliche Dorf sorgen.

Für die Massnahmen auf dem Henz-Areal wurde von der Bauherrin die Firma Itoba beauftragt, die für die Verbesserungen im benachbarten Frohdörfli zuständig war. Es sollen unter anderem Gemeinschaftsräume entstehen, ein Quartierverein gegründet oder der Spielplatz in Zusammenarbeit mit den Anwohnenden gestaltet werden.

Die Wohnüberbauung am Henz-Areal ist auf der Zielgeraden. Am 1. Oktober ist Mietbeginn. Bild: Alex Spichale

Für die umliegenden Areale ist die Gemeinde zuständig. Diese hat nun ein Projekt erarbeitet, befristet von August 2023 bis Ende 2025. Es sieht unter anderem eine gestärkte Kommunikation zwischen Bevölkerung und Gemeinde vor, gemeinsam gestaltete Begegnungsorte oder bessere Verbindungswege zu den anderen Quartieren.

«Suhr ist keine Stadt mit einem klaren Kern. Verkehrsachsen trennen das Dorf in vier Teile», sagte Gemeinderat Daniel Rüetschi. «Wenn wir nicht wollen, dass die neuen Quartiere in sich geschlossen bleiben und nichts zum Dorfleben beitragen, dann müssen wir aktiv werden.»

Das Henz-Areal soll gut ins restliche Dorfgebiet eingegliedert werden. Bild: Severin Bigler

180’000 Franken sollen an der Gmeind bewilligt werden für eine befristete Stelle und Material. Von den 2 Millionen Franken Mehrwertabgabe des Henz-Areals wurden bereits 525’000 für die Neugestaltung des Bahnhofplatzes und 102’000 für den Schützenweg verwendet.