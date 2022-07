Suhr Kein Vorabend zur Bundesfeier auf dem Suhrechopf – das sagt die Gemeindepräsidentin Im ersten Jahr nach Corona wird der Vorabend zum 1. August auf dem Suhrechopf nicht wiederhergestellt: Der Gemeinderat will auch in Zukunft die gesamte Bundesfeier auf die Bärenmatte konzentrieren. Daran haben aber nicht alle Freude.

Ein Fest auf dem Suhrechopf am Vorabend des 1. August wird es dieses Jahr nicht geben. Daniel Vizentini (5.März 2021)

In einem Leserbrief an die AZ macht Stephan Meyer, Vorstand im Sportverein Satus Suhr, seinen Frust Luft: Seit Jahrzehnten hätten sich lokale Vereine um den Vorabend zur Bundesfeier gekümmert. Auf dem Suhrechopf sei der Bevölkerung stets ein schöner Abend im Freien ermöglicht worden, «mit Gemeinde-Apéro, Festwirtschaft, Lampion-Umzug für die Kinder» und einem grossen Feuer. «Aber die Gemeinde hat entschieden, der Vorabend sei nicht wichtig», schreibt er.

Tatsächlich hat der Gemeinderat beschlossen, die Bundesfeier künftig nur auf den 1. August und auf das Zentrum Bärenmatte zu konzentrieren. «Es soll nur noch ein Anlass stattfinden, damit mehr Personen an einem Anlass zusammenkommen», liest sich im Protokoll zur Gemeinderatssitzung, an der dies beschlossen wurde.

Der Anlass solle kinderfreundlich sowie für alle Personen gut zugänglich sein und ein breiteres Publikum ansprechen. Ein Vorteil der Bärenmatte sei, dass sie eine Durchführung drinnen oder draussen ermöglicht, je nach Witterung. Beauftragt mit der Organisation wurden die Musikgesellschaft und die Gemeindeverwaltung.

Vorabend wurde schon 2021 diskutiert

Gemeindepräsidentin Carmen Suter-Frey stellt auf Nachfrage klar, dass der Gemeinderat schon im Januar 2021 – also noch in der alten Zusammensetzung – die in Suhr wiederkehrenden Anlässe überprüft und diskutiert habe. Dabei sei entschieden worden, auf den Vorabend zur Bundesfeier zu verzichten. «Die offizielle Feier begeht Suhr mit der gesamten Bevölkerung bei der Bärenmatte», sagt sie. Das Höhenfeuer sei wegen Wald- und Flurbrandgefahr schon seit längerem gestrichen worden.

Carmen Suter weist aber darauf hin, dass Vereine oder Privatpersonen weiterhin das ganze Jahr über Anlässe organisieren können, «je nach erwarteter Personenzahl mit einer Einzelanlassbewilligung».