Die 62-Jährige war am Montagabend kurz vor 19.30 Uhr auf der Bachstrasse in Suhr unterwegs. Plötzlich stiessen sie unbekannte Jugendliche von ihrem E-Bike. In der Folge stürzte sie in den angrenzenden Bach und verletzte sich, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Die Ambulanz brachte die Frau ins Spital.

Die Polizei sucht Zeugen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Mobilen Polizei in Schafisheim (062 886 88 88) zu melden.

