Problem Selbstfinanzierung

Mit Blick auf aktuelle wie anstehende grosse Investitionen und die wünschbare spätere Schuldentilgung kommt eine negative Selbstfinanzierung natürlich höchst ungelegen. Schliesslich zeigt die Selbstfinanzierung, wie viele Mittel eine Gemeinde zur Hand hat, um Investitionen zu tätigen oder Schulden abzubauen. Mit dem einzigen Ziel, die Selbstfinanzierung zu verbessern, hatte der Suhrer Gemeinderat deshalb per 2016 eine Steuerfusserhöhung von 105 auf 113 Prozent beantragt. Auf Antrag der FDP lehnte die Gemeindeversammlung dieses Ansinnen Ende November 2015 jedoch mit 217:79 Stimmen deutlich ab. Bei einem unveränderten Steuerfuss von 105 Prozent rechnete der Gemeinderat damals für 2016 mit einer Selbstfinanzierung von gut 533 000 Franken. Von einer achtprozentigen Steuerfusserhöhung erwartete man sich einer Verbesserung der Selbstfinanzierung auf gut 1,883 Mio. Franken. Mit dem Budget 2017 hat die Gemeindeversammlung inzwischen eine moderate Anhebung des Steuerfusses auf 108 Prozent gutgeheissen.

Steuerfranken rollen harzig

Das Budgetziel bei den Steuern natürlicher Personen wurde zum dritten Mal in Folge klar – um 757 000 Franken – verfehlt. Die tariflichen Anpassungen und höheren Abzüge, heisst es in der Medienmitteilung zu den Gründen, hätten einen erheblichen Rückgang der Nachträge aus definitiven Veranlagungen bewirkt. Bei den Aktiensteuern war um 464 000 Franken zu optimistisch budgetiert worden – in Erwartung weiterer Nachträge aus lange ausstehenden Veranlagungen. Immerhin: Die Ablieferungen des kantonalen Steueramtes an Quellensteuern fielen um 162 000 Franken höher aus als erwartet. Hingegen blieb auch der Ertrag aus Erbschafts- und Schenkungssteuern hinter den Erwartungen zurück: um 102 000 Franken.

Erfreulich ist, dass der Nettoaufwand über die gesamte Rechnung um rund 400 000 Franken kleiner ausfiel als budgetiert. «Die Budgetkredite der beeinflussbaren Kosten», heisst es in der Mitteilung der Gemeinde, «wurden wiederum gut eingehalten und vielfach unterschritten, was der ausgezeichneten Budgetdisziplin aller Beteiligten zu verdanken ist.»

Als positive Abweichungen zur Kenntnis genommen wurden auch höhere Kantonsbeiträge nach Sozialhilfe- und Präventionsgesetz sowie tiefere Beiträge an den Kanton für den öffentlichen Verkehr und die Besoldungen der Lehrkräfte. Negativ zu Buche schlugen geringfügigere Rückerstattungen in der Sozialhilfe (Abtretung rückwirkender Renten) aus. Zudem fiel der Bussenertrag bescheidener aus als angenommen. Bei den Beiträgen an die familienergänzende Kinderbetreuung und die Restkosten der Pflegefinanzierung stieg der Aufwand deutlich an.

Vor allem in die Schule investiert

Rund 8,1 Mio. Franken wurden in den Neubau des Primarschulhauses Vinci samt Tiefgarage und Gemeindearchiv, die Sanierung des Flachdachs der alten Turnhalle und den Ersatz der Treppenhausverglasung des Schulhauses Ost investiert. Knapp 1,6 Mio. Franken hat Suhr für Kantonsstrassen, Gemeindestrassenprojekte und die Strassenbeleuchtung ausgegeben. Weitere 154 000 Franken kosteten die Planungen am Schützenweg sowie die Teilrevisionen von Bauordnung und Zonenplan. Die Einnahmen setzten sich aus der Darlehensrückzahlung der TBS AG in der Höhe von 1 Mio. Franken, Anstösserbeiträgen von 363 000 Franken sowie Bundesbeiträgen an drei Photovoltaikanlagen und einem Beitrag des Natur- und Vogelschutzvereins von 69 000 Franken an die Projektierung der Umgebungsgestaltung des Schulzentrums Dorf zusammen.