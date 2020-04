Suhr gibt im Zukunftsraum neuerdings den Takt an

Am Montag haben die fünf Zukunftsraum-Gemeinden Aarau, Suhr, Ober- und Unterentfelden sowie Densbüren bekanntgegeben, dass die Entscheide über die Fusionsanalyse coronabedingt nicht im Juni stattfinden können. Bereits tags darauf hat der Gemeinderat Suhr einen neuen Termin für seine Landsgemeinde, eine Gemeindeversammlung im Freien, fixiert. Der Suhrer Zukunftsraum-Entscheid soll neu am Samstag, 29. August, fallen (wenn es die Pandemie zulässt).

Das ist ein starkes Zeichen. Der Gemeinderat Suhr macht klar, dass er das Geschäft jetzt für entscheidungsreif hält. Und er setzt die anderen Gemeinden mit seiner Datumsfestsetzung unter Druck. Es wird ihnen die Zeit für Taktiererei genommen. Die Versuchung war gross, die Beschlüsse hinauszuschieben. Denn nach dem Ablehnungsantrag des Suhrer Gemeinderats ist vieles in Frage gestellt. Die neue Kantonshauptstadt, oder Gross-Aarau wie die Gegner sagen, droht zur halben Sache zu werden. Ohne Suhr hätte sie nur noch maximal 34'000 statt 45'000 Einwohner. Zudem ist unklar, wie sich die Folgen der Coronakrise auf die Gemeindefinanzen auswirken werden. Ist der anvisierte Steuerfuss von 97 Prozent, derjenige der Stadt Aarau und damit klar der tiefste der fünf Gemeinden, noch realistisch? Diese Frage wäre in einem Jahr einfacher zu beantworten, als im August.

Nachdem Suhr sich terminlich festgelegt hat, werden die vier anderen Gemeinden nachziehen müssen. Die kleinen stehen vor der Frage, eine ausserordentliche Gemeindeversammlung anzusetzen oder von der neuen Möglichkeit einer direkten Urnenabstimmung (gemäss Coronaverordnung) Gebrauch zu machen. Am wahrscheinlichsten ist, dass der 24. August zum Super-Montag wird – so wie es für den 8. Juni geplant war. Also mit Einwohnerratsentscheid in Aarau (Stadtrat beantragt ein Ja) und ausserordentlichen Gemeindeversammlungen in Ober- und Unterentfelden (beide Gemeinderäte beantragen ein Ja). Da zumindest in Suhr ein Referendum so gut wie sicher ist, wird der definitive Entscheid erst am 29. November fallen. Zuletzt hatte es im Mai 2017 in Unterentfelden ein Referendum gegeben (mit einem knappen Ja-Anteil von 53 Prozent).

Ursprünglich waren im Projekt Zukunftsraum verschiedene Perimeter vorgesehen. Zum Beispiel «Aarau-Oberentfelden-Unterentfelden». Neu erlaubt der Kanton, dass die Fusion zu Stande kommen kann, wenn eine Gemeinde ablehnt. Es braucht also nicht das Paket «Beide Entfelden und Aarau». Der Gemeinderat Oberentfelden betont in einer aktuellen Medienmitteilung, er würde eine Fusion mit Aarau auch befürworten, «wenn Unterentfelden aus dem Projekt aussteigt».

Das zeigt: Es gibt noch viel Diskussionsstoff. Die Urnenentscheide über die Fusionsverträge werden erst im Juni 2021 fallen. Jetzt geht’s um die Fusionsanalysen.