Suhr Fünfmal schneller als die Polizei erlaubt: Repol Suret erwischt Fahrer mit raketenhaftem E-Trottinett Ins Netz ging der E-Trotti-Fahrer der Polizei nicht, weil er zu schnell fuhr – sondern weil er auf dem Trottoir unterwegs war. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs staunten die Polizisten nicht schlecht.

Dieses E-Trotti, das die Repol Suret erwischt hat, fährt 98 km/h - erlaubt wären 20 km/h. Zvg

Da ist der Regionalpolizei Suret ein ganz spezieller Fisch ins Netz gegangen. Beziehungsweise gar direkt in die offenen Arme gefahren: Auf dem Trottoir der Tramstrasse in Suhr kam einem Polizisten ein E-Trottinett-Fahrer entgegen – verbotenerweise.

Als noch verbotener stellte sich aber das Fahrzeug des Mittzwanzigers heraus: «Bei der genaueren Überprüfung der Parameter konnte ermittelt werden, dass das Fahrzeug über eine Nennleistung von 3000 Watt verfügt und gar eine Spitzenleistung von 8400 Watt erreichen kann», teilt die Repol Suret mit. Das ist das knapp Siebzehnfache des erlaubten Werts von 500 Watt. «Die Messung der Höchstgeschwindigkeit auf einem geeichten Rollenprüfstand ergab einen Wert von 98 Stundenkilometern.» Erlaubt wären höchstens 20 km/h.

«Dem Lenker wurde das Verfahren an die Staatsanwaltschaft eröffnet und neben der Busse und einer Geldstrafe drohen ihm ein Ausweisentzug von mindestens drei Monaten und einen Eintrag im Strafregister», heisst es in der Mitteilung weiter. Offenbar hat der Halter das Fahrzeug nicht selbst getunt, sondern so bestellt, wie es auf Nachfrage bei der betreffenden Regionalpolizei heisst. Und weiter, dass der Mann das E-Trottinett wieder zurückbekommen wird – wenn es auch künftig höchstens als Deko-Objekt dient. Denn gefahren werden darf es nicht mehr.