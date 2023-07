Suhr Frau kracht beim Überholen auf der Autobahn in die Leitplanke und schrottet ihr Fahrzeug In Suhr hat sich auf der Autobahn A1 ein Unfall ereignet. Dabei ist eine Frau am Mittwochabend in die Mittelleitplanke gefahren und danach in die Randleitplanke geprallt. Ihr Auto wurde komplett demoliert.

Ein Überholmanöver auf der Autobahn ist keine unübliche Sache. Die allermeisten von ihnen verursachen auch keinerlei Probleme. Anders am Mittwochabend in Suhr.

Eine 34-jährige Frau setzte auf der Autobahn A1 in Richtung Bern zum Überholen an, fuhr dabei aber zu weit nach links. Sie streifte die Mittelleitplanke, was den Seitenairbag auslöste. Das teilt die Kantonspolizei Aargau mit.

Verletzt wurde beim Unfall glücklicherweise niemand. Kapo AG

Durch den Airbag erschrak die Frau ziemlich und verlor deshalb die Kontrolle über ihr Auto, das danach quer über beide Fahrbahnen geschleudert sei und anschliessend gegen die Randleitplanke auf der rechten Seite prallte.

Die wuchtige Kollision riss das rechte Vorderrad weg, wie die Polizei in der Mitteilung weiter schreibt, und führte dazu, dass der Wagen die Autobahn abermals überquerte. Danach prallte dieser erneut gegen die mittlere Leitplanke, wodurch nun auch das linke Vorderrad losgerissen wurde. Das Auto der Marke Infiniti kam schliesslich total demoliert auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Verletzt wurde niemand. Neben dem Totalschaden am Auto entstand an den Leitplanken ein Schaden von rund 20’000 Franken. Die Kantonspolizei Aargau zeigte die 34-Jährige an und nahm ihr den Führerausweis vorläufig ab. (cri)

