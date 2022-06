Suhr Ein Jugendfest mit 1200 Kindern: Zu Suhr gehören Baustellen, Bäche und das Schwimmbad Was ihr Dorf ausmacht, haben die Schülerinnen und Schüler am Jugendfestumzug gezeigt und anschliessend Hunderte Ballons in den Himmel steigen lassen.

Am Suhrer Jugendfest interpretierten die Kinder das Motto «Einfach Sohr!». Sibylle Haltiner

«Eifach Sohr!»: Was bedeutet das Jugendfestmotto für die Suhrer Schülerinnen und Schüler? Was ist typisch für ihr Dorf, das schon fast eine Stadt ist? Was kommt ihnen in den Sinn, wenn sie an ihren Wohn- oder Schulort denken? Die Suhrer Schulkinder hatten viele Ideen und präsentierten diese am Samstagmorgen an einem prächtigen Jugendfestumzug.

Rund 1200 Kinder nahmen am Umzug teil, der über die Tramstrasse bis zum Hotel Bären, im Kontermarsch zurück und via Sonnmatt- und Mattenweg ins Schulareal zog. Jede Klasse hatte sich ein Thema ausgesucht, das für sie einfach zu Suhr gehört, wobei die Oberstufenklassen die Kindergartenkinder begleiteten.

Einige der kleinsten Umzugsteilnehmer hielten einen Zauberstab in der Hand und hatten sich einen hohen spitzen Hut mit Sternen auf den Kopf gesetzt, ihre Begleiter aus der Oberstufe trugen Plakate mit Aufschriften wie «Abrakadabra Simsalabim, das Jugendfest macht Sinn».

Auch die Gewässer gehören zu Suhr: Suhre, Wyna und Stadtbach. Die Kinder trugen bunte Fische mit Kugelbäuchen oder ein breites blaues Band durch die Strassen. Eine Klasse trat sogar als «Suhrer Piraten» mit Augenklappen, verwegenen Blicken und einem T-Shirt mit Totenkopfbild auf.

Stau der Bobby-Cars

Auch die vielen Baustellen und die geplante Umfahrung gehören für die Kinder zu Suhr. Sie trugen, ausstaffiert mit gelben Schutzwesten, Verkehrsschilder und Baustellenabschrankungen mit und symbolisierten mit Bobby-Cars und Spieltraktoren das grosse Verkehrsaufkommen im Dorf.

Als prominentes Suhrer Geschäft war die «Törtlifee» am Umzug vertreten. Die Kinder hatten nicht nur farbige Kuchen gebastelt, sondern auch gebacken, und verteilten die Süssigkeiten grosszügig an das Publikum, das die Umzugsroute säumte.

7 Bilder 7 Bilder Impressionen vom Jugendfest in Suhr im Juni 2022. Sibylle Haltiner / Aargauer Zeitung

Die Fünftklässler zeigten eine ihrer Lieblingsfreizeitbeschäftigungen, den Besuch der Badi. Ausgestattet mit Schwimmringen, Wasserbällen und Badetüchern verbreiteten sie eine ausgelassene Stimmung und spritzten fröhlich die Umstehenden mit ihren Wasserpistolen nass.

Zum Abschluss des Umzuges versammelten sich die Schülerinnen und Schüler auf der Wiese beim Schulhaus Dorf und liessen nach einer kurzen Ansprache der Gesamtschulleiterin Angela Boller als offizielle Eröffnung des Jugendfestes Hunderte von farbigen Ballons in die Luft steigen. Hauptattraktion am Nachmittag war die Holzspielwelt, wo die Kinder mit Kapla-Bausteinen ihre eigenen Vorstellungen von Suhr nachbauen konnten.