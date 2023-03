Suhr Ehemaliges Huggler-Areal: Es bleibt beim bewilligten Projekt Die Gemeinde hat der neuen Eigentümerin empfohlen, den Gestaltungsplan von 2013 an die zeitgemässen Vorgaben anzupassen. Doch die Eigentümerin möchte beim bewilligten Projekt bleiben, ist aber bestrebt, dieses nachhaltiger auszurichten.

Das Huggler-Areal in Suhr ist nicht mehr belebt, die Mieter der alten Liegenschaften sind ausgezogen. Bild: Katja Schlegel

Anfang letzten Jahres hat die Swica Krankenversicherung AG mit Sitz in Winterthur das ehemalige Huggler-Areal in Suhr mitsamt dem bewilligten Projekt für eine Wohnüberbauung mit knapp 140 Wohnungen gekauft. Damals hiess es, man plane, das Projekt in den nächsten zwei bis drei Jahren umzusetzen.

Eine gute Nachricht, wartet man im Dorf doch seit Jahren auf die Verwandlung des Areals. Lange Zeit hatte es geharzt, weil die beiden Miteigentümer sich zerstritten hatten; wegen einer fehlenden Unterschrift blieb das Baugesuchsverfahren über Jahre hinweg blockiert. Derweil wuchs die Ungeduld bei den Nachbarn; gewisse Anwohner störten sich stark ob der Zwischennutzung der alten Hallen und Werkstätten.

Inzwischen sind sämtliche Mieter ausgezogen. Doch jetzt erzählt man sich im Dorf, dass es wieder Diskussionsbedarf gibt, diesmal wegen des Gestaltungsplans. Dieser wurde im Februar 2013 genehmigt.

Anpassung könnte rasch zwei Jahre in Anspruch nehmen

«Wir haben mit der neuen Eigentümerin ein Gespräch über eine allfällige Anpassung des rechtskräftigen Gestaltungsplans geführt», bestätigt Bauverwalterin Dunja Koch auf Anfrage. Dies mit der Absicht, den Gestaltungsplan an die zeitgemässen Vorgaben anzupassen. «Wichtige Themen sind dabei das verdichtete Bauen, Energie, Verkehr und Freiraumgestaltung; lauter Themen, bei denen sich in den letzten Jahren einiges getan hat», so Koch weiter. «Wir haben diesbezüglich Potenzial gesehen, das Huggler-Areal noch attraktiver zu gestalten.»

Eine seitens Gemeinde wünschenswerte Überarbeitung, aber auch eine mit gewissem Risiko für die Grundeigentümerin: «Eine Anpassung des Gestaltungsplans kann durchaus ein bis zwei Jahre in Anspruch nehmen», so Koch. Ausserdem sei nicht auszuschliessen, dass es wegen Einwendungen gegen die Anpassungen zu längeren Verzögerungen kommen könne.

Swica hat die Empfehlung der Gemeinde geprüft, ist aber zum Schluss gekommen, beim bewilligten Projekt zu bleiben. «Swica ist überzeugt vom bestehenden Projekt und gleichzeitig bestrebt, dieses noch nachhaltiger auszurichten», so Silvia Schnidrig, Leiterin Unternehmenskommunikation, auf Anfrage. «Mittels einer Projektüberarbeitung durch ein eigens beauftragtes Architekturbüro soll sichergestellt werden, dass die neue Überbauung in Sachen Familienfreundlichkeit, Behindertengerechtigkeit und Erscheinungsbild sowie Umgebungsgestaltung den hohen Standards von Swica entspricht.»

Da dieser Prozess zum Zeitpunkt der Anfrage bezüglich des Gestaltungsplans bereits aufgenommen worden war sowie der grundsätzlichen Überzeugung in Bezug auf das Projekt, habe man sich entschieden, die Realisation auf Basis des bestehenden Gestaltungsplans weiterzuverfolgen.

Die Alte Mühle soll als Herzstück des neuen Areals hergerichtet werden. Bild: Katja Schlegel

Bauarbeiten sollen Anfang 2024 starten

Konkrete Angaben zum Beginn der Rückbauarbeiten beziehungsweise eines Baustarts gibt es noch nicht. Der Zeitplan ist laut Schnidrig aktuell noch nicht abschliessend festgelegt. «Jedoch wird angestrebt, den Rückbau so bald als möglich anzugehen, um darauf Anfang 2024 mit den Bauarbeiten beginnen zu können.»

Das im August 2021 bewilligte Projekt umfasst zehn Mehrfamilienhäuser mit rund 140 Mietwohnungen. Als Herzstück des Areals stehenbleiben wird die Alte Mühle. Sie soll saniert werden.