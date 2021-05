Suhr Die Tramstrasse wird bald wieder zur Baustelle, Geduld wird gefragt sein Parallel zur Strassensanierung durch den Kanton will die Gemeinde für 3,5 Millionen Franken die Kanalisation erneuern. Weitere Gemeindestrassen sollen in den nächsten Jahren ebenfalls samt Leitungen saniert werden.

In absehbarer Zeit wird es in der Suhrer Tramstrasse baubedingt wieder zu Staus kommen. Florian Wicki

Etwa zwei Jahre lang herrschte auf der Tramstrasse Ruhe, 2019 endete der letzte grosse Umbau auf dem Abschnitt nahe der Kreuzung beim «Bären». Von 2024 bis 2027 will der Kanton unter anderem den Suhrer Strassenabschnitt zwischen Winkelweg und der Gemeindegrenze beim Lindenfeld sanieren und neu gestalten. Für die Kanalisation unter der Strasse ist aber die Gemeinde zuständig. Die dortigen Leitungen sind laut Gemeinderat bis zu 70-jährig und deren Durchmesser zu klein, um das Abwasser der heute dichter besiedelten Gebieten sowie der häufigeren starken Regengüssen genügend rasch abfliessen zu lassen.

Sanierung und Neubau auf über einem Kilometer Länge

Der Gemeinderat will deshalb für 3,5 Millionen Franken die Kanalisation an zwei Abschnitten der Tramstrasse neu machen. Finanziert werde dies über die Abwasser- und Anschlussgebühren, die Gemeindeversammlung muss am 10. Juni dennoch zustimmen.

uf rund 530 Metern vom Winkelweg (bei Computer Furter) bis zum Sägiweg (bei Blumen Hoch) würde die Kanalisation saniert und unter den rund 560 Metern zwischen Gysulaweg (bei der Feld Apotheke) und Südallee (beim Kantonsspital) würde diese gänzlich neu gemacht: Die Gemeindekanalisation, die heute unter benachbarten, privaten Grundstücken verläuft, soll dorthin verlegt werden. Der Kanton baut die neue Strassenentwässerung und übernimmt für diese auch die Kosten.

«Finanziell und verkehrstechnisch» sei es sinnvoll, die Kanalisation zusammen mit der Neugestaltung der Tramstrasse durch den Kanton zu erneuern, schreibt der Gemeinderat.

Weitere 4 Mio. Franken für Strassen und Kanalisationen

Für den allgemeinen Unterhalt und Sanierungen von Gemeindestrassen und Kanalisationen sprach die Gemeindeversammlung bereits 2016 einen Kredit von 2 Millionen Franken für die nächsten fünf Jahre.

Solche Mehrjahreskredite im Voraus hätten sich laut Gemeinderat bewährt. Die Gemeinde gewann dadurch einen gewissen Handlungsspielraum und konnte so anstehende Sanierungen gut mit den Technischen Betrieben und anderen Eigentümern koordinieren.

Dieses System soll deshalb fortgeführt werden: Für die nächsten fünf Jahre bis 2026 beantragt der Gemeinderat einen Kredit von 2 Millionen Franken für den Unterhalt der Strassen und weitere 2 Millionen Franken für den Unterhalt der Kanalisation, wobei Letztere über die Gebühren finanziert werden, die Strassen hingegen über die üblichen Steuern.

Bereits eingeplant sind Strassensanierungen an Abschnitten der Junkerngasse, Neue Aarauerstrasse, Suhrestrasse und am Neuen Badiweg. Für die Kanalisation sind mindestens sieben weitere Projekte schon vorgesehen.

Bushaltestellen werden neu behindertengerecht gestaltet

Die Bushaltestellen Feld, Fliederweg und Mattenweg sollen bis 2022 für 400'000 Franken behindertengerecht umgebaut werden, so sieht es das Gesetz vor. Letztere muss um 25 Meter in Richtung Aarau verschoben werden. Es geht vor allem um Anpassungen der Buskanten, damit gehbehinderte Menschen, aber auch ältere Personen oder solche mit Kinderwagen, hindernisfrei in die Büsse ein- und aussteigen können.

Die Haltestellen am Grillenweg werden erst 2024 zusammen mit der Erneuerung der Buchserstrasse angepasst.

Wieder ein Infoforum am nächsten Dienstag

Nach über einem Jahr ohne Infoforum wegen Corona wird der Gemeinderat am 25. Mai in der Bärenmatte über den aktuellen Entwurf des Kommunalen Gesamtplans Verkehr samt den dort vorgeschlagenen Tempo-20-Zonen und das interne Kontrollsystem der Gemeinde berichten. Die Gemeindeversammlung findet am 10. Juni um 19.30 Uhr ebenfalls im Zentrum Bärenmatte statt.