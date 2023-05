Suhr Die Tagesschule wird zum Thema: Zukunft Suhr lädt am Samstag zu einem Referat ein Nebst Gemeinderat Oliver Krähenbühl werden auch eine Zürcher Expertin sowie die Aarauer Stadträtin Franziska Graf die Erfahrungen mit dem Tagesschulmodell schildern. Für das politische Mitte-links-Bündnis Zukunft Suhr ist das Thema ein «Strategieziel».

Erstklässler der Schule Suhr, fotografiert 2018 im damals erst kürzlich eingeweihten Schulhaus Vinci. Christian Beutler/Keystone

Das politische Bündnis Zukunft Suhr macht sich weiterhin stark für die Einführung einer Tagesschule. Diesen Samstag, 6. Mai, findet ab 10 Uhr im Schulhaus Vinci ein Podium zu dem Thema statt. Als Referentinnen zum «Politzmorge» eingeladen sind nebst dem Suhrer Bildungsgemeinderat und Zukunft-Suhr-Mitglied Oliver Krähenbühl auch Susanne Stern, die Geschäftsleiterin des Zürcher Unternehmens Infras für Forschung und Beratung, sowie die Aarauer SP-Stadträtin Franziska Graf-Bruppacher, die über die aktuellen Schritte zur beschlossenen Einführung der Tagesschule in der Kreisschule Aarau-Buchs berichten können wird.

«Es geht uns um einen Einstieg in und eine Übersicht über das Thema familien- und schulergänzende Kinderbetreuung», schreibt das Bündnis. «Es werden gesellschaftliche Aspekte und wissenschaftliche Erkenntnisse beleuchtet sowie Trends und verschiedene Modelle aufgezeigt. Als konkretes Beispiel werden wir das Modell von Aarau kennen lernen.» Weiter soll diskutiert werden, was konkret in Suhr umgesetzt werden sollte, und wo sich die Befürwortenden noch stärker einbringen könnten.

Zukunft Suhr hat sich das Thema Tagesschule als Strategieziel gesetzt, heisst es weiter. Bei einer Befragung im vergangenen Herbst sei dieses Thema von den Suhrer Eltern als dringlich bezeichnet worden. Der Gemeinderat hat seinerseits eine Arbeitsgruppe für die künftige Schulraumplanung beauftragt und dabei die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung zu einem Teil davon erklärt.