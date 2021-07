Suhr Die Gemeinde will ihre Aussenräume verbessern – das sind die Vorschläge aus der Bevölkerung In einer Plakataktion an sieben Standorten der Gemeinde konnte die Bevölkerung ihre Ideen für eine bessere Gestaltung des Aussenraums einbringen. Hinter der Aktion stand die politische Gruppierung Zukunft Suhr. Sie hat die Ergebnisse nun dem Gemeinderat überreicht.

Die Ideen aus der Suhrer Bevölkerung wurden dem Gemeinderat überreicht (v.l.): Rhea Mollet, Heidi Stutz, Thomas Baumann (Gemeinderat), Marco Genoni (Gemeindepräsident), Philippe Woodtli (Geschäftsführer der Gemeinde), Heike Fischer und ihre Töchter. zvg

«Wie sieht DEIN Suhr in Zukunft aus?» – diese Frage stellte die eigens kreierte Arbeitsgruppe Raumentwicklung von Zukunft Suhr der Bevölkerung auf sieben Plakatwänden an verschiedenen Orten des Gemeindekerns. Nun liegen die Ergebnisse vor: 150 Anregungen wurden notiert, die breite Beteiligung habe laut einer Mitteilung «Fantasie und Gespräche angeregt» und Ideen hervorgebracht, «die in keinem Lehrbuch stehen».

Angedacht sei nicht, dass die Gemeinde all diese Vorschläge «von heute auf morgen für teures Geld umsetzt», sagt Zukunft Suhr. «Aber wir hoffen, dass sich der Gemeinderat davon inspirieren lässt.» Die Gemeinde beschäftigt sich aktuell sowieso mit ihrer Aussenraumgestaltung. «Einiges dürfte unkompliziert realisierbar sein.»

Die Mittlere Dorfstrasse in Suhr könnte zur Flaniermeile werden. zvg

Zukunft Suhr hat die Vorschläge aus der Bevölkerung gebündelt und nun dem Gemeinderat überreicht. Sieben Schwerpunkte fasste sie zusammen:

Die am häufigsten genannten Punkte waren: Mehr Aussenraum zum Sitzen, Treffen, Reden: Viele wünschen sich einen Platz, wo man sich treffen kann (18 Nennungen). Beliebt wäre ein Strassencafé, eine Gelateria oder eine Gartenbeiz im Ortskern (13 Nennungen). Einige wünschen sich einfach mehr Sitzgelegenheiten.

Mehr Grün: Nebst mehr Natur und Grünflächen (19 Nennungen) ist der Erhalt alter und das Pflanzen neuer Bäume ein Anliegen. Mehrfach wurde eine eingezäunte Hundewiese gewünscht.

Zugang zum Wasser: Dass die Suhre und der Stadtbach durch den Ortskern fliessen, ist heute kaum spürbar. Am Wasser sitzen zu können oder den Gewässern entlang zu spazieren ist ein Anliegen (6 Nennungen).

Mehr Leben: Foodtrucks, Wochenmarktstände oder ein Flohmarkt auf der Bärenmatte, mehr Livemusik, Freizeitateliers, Hochbeeten zum gemeinsamen Gärtnern oder einen Kleintierzoo wurden genannt. Dazu Spielmöglichkeiten für Erwachsene wie ein Pétanque-Platz, Schachbrett oder Mühlespiel, eine Wiese zum Kubb oder Federball spielen, ein Trampolin oder gar ein Beachvolleyball-Feld (insgesamt 24 Nennungen).

Mehr Raum für Velo- und Fussverkehr: Diverse Vorschläge betrafen eine Verkehrsberuhigung im Zentrum (15 Nennungen), Stichwort Begegnungszone. Die «Killerkanten» der neuen Trottoirs und die ungenügenden Querungsmöglichkeiten für Fussgänger an der Tramstrasse wurden auch genannt.

Weniger Autos, aber trotzdem genügend Parkplätze: Man will den Autoverkehr zwar eindämmen, aber die lokalen Geschäfte nicht benachteiligen (16 Nennungen).

Littering: Abfall auf der Strasse wie in den Suhrer Gewässer sind ein Problem (6 Nennungen).

Auf den Plakaten wurde laut Zukunft Suhr auch Kritik geäussert, etwa an die rege Bautätigkeit in der Gemeinde oder der schwierigen Finanzlage.