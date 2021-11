Suhr Die Bautätigkeit in Suhr schreitet munter voran: Alte Häuser weichen neuen Überbauungen Zwei Abrissgesuche und zwei Mehrfamilienhausprojekte liegen derzeit auf. Betroffen sind Tramstrasse, Bachstrasse und Bahnhof Süd.

Die Häuser an der Tramstrasse 15, 17 und 19 sollen abgebrochen werden. Daniel Vizentini

Am Erscheinungsbild von Suhr wird sich in der nächsten Zeit vieles ändern. Das alte Bauernhaus an der Tramstrasse 15 zum Beispiel, wo seit langem charakteristisch eine Schweizer Fahne am Fenster hängt und bis vor kurzem noch das Blumengeschäft Racheter drin war, dürfte demnächst abgerissen werden, so wie auch die beiden Häuser mit den Nummern 17 und 19 gleich dahinter.

Als Projektverfasser wird dort das lokale Architekturbüro Leutwyler & Sandmeier aufgeführt. Sie planen auch an der Bachstrasse, auf dem früheren Häfeli-Areal nahe der Mittleren Dorfstrasse, ein dreigeschossiges Mehrfamilienhaus «Wohnen am Bach» mit vier Dreizimmer- und einer Zweizimmerwohnung. Als Baukosten werden 3,14 Millionen Franken angegeben.

Die aktuelle Betonbrücke über dem Stadtbach soll abgebrochen und links sowie rechts davon je eine neue erstellt werden. Gleich nebenan baute dasselbe Architekturbüro 2019 das «Haus mit Laube». Beide Gebäude werden im Aussenbereich gestalterisch vereint: Ein Nutzgarten samt Spielplatz und Feuerstelle ist geplant.

Auf dem früheren Häfeli-Areal an der Suhrer Bachstrasse soll ein Mehrfamilienhaus gebaut werden. Daniel Vizentini

Ebenfalls an der Bachstrasse, rund 200 Meter weiter an der Nummer 26, soll ein Haus abgerissen werden für die künftige Grossüberbauung «Am Stadtbach» mit 73 Wohnungen.

Nur ein Gesuch für die Reklametafel hat die Ende 2019 gegründete Swiss Immoprime AG eingereicht: Darauf soll für die Überbauung «Wohnen im Glück» geworben werden. An der Tramstrasse 56, bei der heutigen Bushaltestelle Schweizerhof, sollen «topmoderne Eigentumswohnungen» entstehen. Ein altes Haus muss dafür weichen und die Schrebergärten mindestens teilweise überbaut werden.

Bei der Haltestelle Schweizerhof in Suhr ist eine Überbauung geplant. Dieses Haus muss dafür weichen. Daniel Vizentini

Auf der beiliegenden Karte ist bereits die geplante leichte Veränderung der Tramstrasse im Bereich der Haltestelle in Richtung Dorf zu sehen, mit Schutzinsel und Bäumen.

Erstes Bauprojekt südlich des Bahnhofs bekannt

Die Industriehallen beim Bahnhof Süd sollen dereinst Wohnüberbauungen weichen. Eingereicht wurde jetzt aber ein Gesuch für zwei Gebäude anstelle der Grünfläche am Kyburgweg. Auch dort zeichnet das Büro Leutwyler & Sandmeier: Für 5,7 Millionen Franken entstehen zwei dreistöckige Mehrfamilienhäuser, total elf Wohnungen, Tiefgarage, «extensiv begrünte» Dächer und Aussenfläche.