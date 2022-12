Suhr Das Lindenfeld ist «sanft renoviert», die Bettenauslastung hat sich wieder erholt – kommt jetzt der Neubau? Vor einem Jahr steckte das spezialisierte Pflegeheim in der Coronakrise: 50 Bewohnende und über 30 Angestellte hatten sich mit dem Virus angesteckt, 16 Pflegebedürftige überlebten die Welle nicht. Ein Jahr später nun zeigt sich das Heim in neuer Frische. Und: Es ist sogar ein Neubau geplant.

Das Entree des Wohnbereichs Stadtbach im Pflegezentrum Lindenfeld kommt nun moderner und frischer daher. Bild: zvg

Nach dem Corona-Tiefpunkt vor einem Jahr hat sich das spezialisierte Pflegeheim Lindenfeld darum bemüht, neue Frische in den Betrieb zu bringen, optisch wie auch betreffend Komfort der Bewohnenden. Im Sommer verkündeten die Verantwortlichen deshalb, dass das Heim «sanft renoviert» würde. Dies wurde nun umgesetzt: Diese Woche wurden die renovierten Bereiche feierlich eingeweiht.

«Eine zeitgemässe und an den Bedürfnissen der Bewohnenden ausgerichtete Einrichtung» sei erreicht worden, teilte das Lindenfeld gestern mit. Es wurde auf «gemütliche Sitzgelegenheiten» oder «inspirierende Themenecken» gesetzt mit frischen Farben und schallschluckenden Textilien. Um «die Besonderheiten des Kantons Aargau ins Lindenfeld zu bringen», seien die neuen Wohnbereiche nach lokalen Flüssen und Bächen benannt worden.

Die wohl bedeutendste Änderung aber betrifft die Anzahl Betten. 1977 gebaut, ist das Lindenfeld noch ein Pflegeheim der alten Schule: Der Grossteil der Zimmer hat zwei oder drei Betten, Einzelzimmer gibt es eher wenige. Dies entspreche aber nicht mehr den Ansprüchen der Menschen, die heute ins pflegebedürftige Alter kommen, wie Lindenfeld-Vorstandspräsident Daniel Rüetschi auf Anfrage sagt.

Dreibettzimmer etwa könne man schon kaum noch vermieten, dadurch verliere das Heim Einnahmen. «Wir bewegen uns auf dem freien Markt und müssen uns den Ansprüchen anpassen, um den Betrieb wirtschaftlich aufrechtzuerhalten», so Daniel Rüetschi. Ein Heim, das von der Ausstattung her nicht beliebt ist, sei auch nicht zukunftsfähig.

Nun gibt es 20 Betten weniger

In den letzten Monaten wurden deshalb viele Mehrbettzimmer zu Zweier- oder Einzelzimmern umgestaltet. Auf den Auslastungsgrad hat dies einen direkten Einfluss: Dieser liegt aktuell bei 94 Prozent. 122 von neu insgesamt 130 Betten sind vermietet, wie diese Woche an der Abgeordnetenversammlung mit Vertretenden der 27 Verbandsgemeinden des Lindenfelds verkündet wurde.

Zum Vergleich: Vor einem Jahr waren von den damaligen 150 Betten nur 76 Prozent belegt. Damals befand sich das Heim aber mitten in der schlimmsten Coronawelle, als sich 50 Bewohnende mit dem Virus ansteckten. 16 von ihnen starben.

Keine Erhöhung der Taxen, der Löhne hingegen schon

Daniel Rüetschi, Suhrer Gemeinderat und Vorstandspräsident des Pflegezentrums Lindenfeld. Bild: Valentin Hehli

Auch um die Attraktivität des Heims zu fördern, wurde auf eine Erhöhung der Taxpreise im Lindenfeld verzichtet, «trotz der aktuellen Preiserhöhungen in vielen Wirtschaftsbereichen», wie es in der Mitteilung heisst. In den grossen Zimmern sei die Grundtaxe gar reduziert worden. Das Heim warnt aber: Sollten die Kosten im ersten Halbjahr 2023 weiter steigen, «kann eine unterjährige Preisanpassung notwendig werden».

Die Mitarbeitenden hingegen werden bei den Löhnen einen Teuerungsausgleich von mindestens zwei Prozent erhalten, heisst es weiter. Dazu werden in den Bereichen Pflege und Verwaltung mehr Stellenprozente geschaffen.

Man wolle das Personal damit auch wertschätzen: Dass das Lindenfeld dieses Jahr finanziell mit kleinem Plus abschliessen könne, sei dem grossen Einsatz der Angestellten zu verdanken, wie Daniel Rüetschi klar hervorheben möchte. Viele seien dem Lindenfeld in den schwierigsten Stunden treu geblieben.

Nun denken die Verantwortlichen schon über einen Neubau nach

Ganz fertig ist die jetzige Renovierung noch nicht: Nächstes Jahr wird die Cafeteria erneuert. Für 2032 plant das Heim zudem einen Neubau. Wie Daniel Rüetschi sagt, habe man schon nach dem letzten Umbau 2007 gewusst, dass dereinst ein grösserer Schritt nötig sein würde. Inzwischen sei praktisch klar, dass nur ein Neubau Sinn mache.

Eine letztes Jahr durchgeführte Machbarkeitsstudie habe gezeigt, dass sich auf dem Gelände gleich neben dem heutigen Heim ein Neubau realisieren lasse. So könnte der Betrieb während des Baus ohne ein teures Provisorium weiterlaufen. Als Nächstes werde nun eine Projektgruppe für den Neubau gebildet mit Vertretenden vom Vorstand, der Geschäftsleitung und allenfalls Externen.