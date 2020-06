Suhr baut ein weiteres Quartier in Bahnhofsnähe

In der Nähe des Bahnhofs Suhr gibt es noch einige alte Industriehallen, die nun schrittweise durch Wohnraum ersetzt werden. Nach dem Henz-Areal folgt nun weiter westlich das Areal «Neumattweg Ost» (neben «Dobi»). Anders als das Henz-Areal liegt dieses aber in einer Übergangszone vom dichten Zentrum rund um den Bahnhof zu einem Quartier mit Einfamilienhäusern. Hochhäuser sind am «Neumattweg Ost» deshalb nicht erlaubt, leicht dichteres Bauen soll dort aber neu möglich sein.

An der Urnenabstimmung vom 28. Juni wird über eine Anpassung der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) entschieden. Geplant ist, die Ausnützungsziffer auf 1,15 statt bisher 0,65 (für reines Wohnen) oder 0,75 (für eine gemischte Nutzung) zu erhöhen – aber nur, wenn Gebäude und Aussenräume eine «besonders hohe architektonische und städtebauliche Qualität» haben.

Der Gemeinderat will damit einen sorgfältigen Übergang zum bereits bestehenden Wohnquartier gewährleisten, auch mit öffentlichen Durchgängen. Im nördlichen Bereich des Areals sind drei Gebäude vorgesehen, südlich davon ein öffentlicher Platz. Im Zentrum des Areals sind mehrere drei- bis viergeschossige Gebäude geplant. Im südlichen Bereich sollen Gewerbe einziehen. Trotz höherer Dichte soll die Anzahl Parkplätze nicht erhöht werden. Laut «Suhr Plus» wird autoreduziertes Wohnen angestrebt.

Der bestehende Plan musste erneuert werden

Für den Gemeinderat erhöht die Änderung «die ortsbauliche Qualität» und bringt Vorteile wie «eine bessere Durchwegung» und mehr Grünflächen. Zudem wird die Gemeinde dank der BNO-Änderung eine Mehrwertabgabe erheben dürfen.

Der bereits rechtsgültige Gestaltungsplan für das Areal aus dem Jahr 2009 basiert auf einem Studienauftrag von 2005. Seitdem habe sich vieles verändert, etwa strengere Anforderungen bezüglich Energie, Umwelt oder Gleichstellung. Der nun überarbeitete Gestaltungsplan soll der Bevölkerung im Detail vorgestellt werden, sobald der abschliessende Vorprüfungsbericht vorliegt. Geplant ist eine Infoveranstaltung zum Auftakt der öffentlichen Auflage und des Mitwirkungsverfahrens.