Suhr Aus Schrägdach wird Flachdach: Ein weiteres Haus an der Tramstrasse wird erneuert Es ist mindestens das siebte aktuelle Bauprojekt an der Suhrer Tramstrasse: Das alte Haus neben dem Restaurant Bären soll grundlegend renoviert und erweitert werden. Künftig wird es ganz anders aussehen.

Dieses alte Haus an der Tramstrasse 1 in Suhr soll aufgestockt werden. Auch die Fassade wird neu. Das Baugesuch dazu liegt auf. Bild· Daniel Vizentini

Dass die Suhrer Tramstrasse gleich an mehreren Stellen ein neues Gesicht erhalten wird, ist inzwischen hinlänglich bekannt. Ein weiterer Schritt in der Verwandlung der Hauptverkehrsachse der wachsenden Gemeinde mit Kleinstadtgrösse liegt seit wenigen Wochen als Gesuch auf der Bauverwaltung auf: Das Haus an der Tramstrasse 1, gleich rechts vom «Bären», soll umgebaut und aufgestockt werden.

So soll das neu aufgestockte Haus an der Tramstrasse 1 künftig aussehen. Bild: zvg

Genauer genommen wird der heutige Dachstock ausgeweitet. Statt ein Schrägdach wird die oberste Etage ein Flachdach aufweisen, wodurch mehr Platz genutzt werden kann. Das Dach wird neu «extensiv begrünt», wie es im Baugesuch heisst. Dazu kommt in der Mitte eine rund 27 m2 grosse Solaranlage, zusammengesetzt aus 24 Modulen.

Dank neuem Holzelementbau in den Obergeschossen wird das Gebäude zwei Einzimmer- und zwei Dreizimmerwohnungen bieten können. Vorgesehen sind sieben Parkplätze. Als reine Baukosten werden im Gesuch 390'000 Franken angegeben.