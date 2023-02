Suhr Asphaltfläche entsiegelt: Bevölkerung legt bei der Valiant Bank selber Hand an Bei der Valiant an der Tramstrasse wird demnächst ein neuer Platz eingeweiht. Suhrerinnen und Suhrer haben selbst freiwillig die Asphaltfläche geknackt – als Beitrag für Biodiversität und gegen Hitze im Sommer.

In Suhr wurde eine Asphaltfläche vor der Valiant Bank an der Tramstrasse entsiegelt. Bild: Zukunft Suhr/zvg

So viel Grün wie möglich und so wenig Asphalt wie nötig: In Zeiten der Klimaerwärmung lautet so die Devise, wenn es um Strassenbau geht. In Zentrum von Suhr entsteht nun eine neue, kleine Kies- und Grünfläche: Der Platz zwischen Valiant Bank und Trottoir an der Tramstrasse wurde in den letzten Tagen aufgerissen. Unter der Leitung des Natur- und Vogelschutzvereins und mit Unterstützung der Umweltgruppe des politischen Bündnisses Zukunft Suhr engagierte sich etwa ein Dutzend Suhrerinnen und Suhrer und brachen mit Werkzeugen und Maschinen den Asphalt auf.

«Es entsteht ein schöner Ort für Mensch und Natur», schreibt Zukunft Suhr dazu in einer Mitteilung. Diese Woche wird weiter am etwa 50 Quadratmeter grossen Platz gearbeitet, bis Freitag kommt der Asphalt ganz weg. Danach sollen zwei Bäume gepflanzt und eine Sitzbank aufgestellt werden. Zunächst war eine Eröffnung des neuen Platzes für den 24. Februar vorgesehen worden. Da noch Einzelheiten abgeklärt werden müssen, wird diese nun bis auf Weiteres vertagt.

Naturama ist ebenfalls beteiligt mit dem Projekt «Asphaltknacker»

Asphaltierte Flächen zu entsiegeln, sei eine effektive Massnahme gegen Hitzeinseln im Siedlungsraum. Dazu werde bei Starkregen auch einer Überlastung der Kläranlagen entgegengewirkt, schreibt Zukunft Suhr weiter und verweist auf das Projekt «Asphaltknackerinnen» der Zürcher Vereinigung Plan Biodivers. Hinter der Aktion in Suhr steht auch das Projekt «Asphaltknacker» vom Naturama. Weitere Flächen könnten demnächst in Angriff genommen werden.