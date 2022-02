Suhr 2,17 statt 3 Millionen Franken: Das Baugesuch für die Traglufthalle liegt auf Das 50-Meter-Becken vom Freibad Suhr-Buchs-Gränichen soll auch im Winter benützt werden können: 8 von 17 Gemeinden zahlen für eine Traglufthalle. Das erste regional getragene Projekt vom Planungsverband Aarau Regio scheint damit immerhin teilweise geglückt. Und: Das Bad wird nun doch öffentlich zugänglich.

Die Profile für die Traglufthalle im Freibad Suhr-Buchs-Gränichen sind ausgesteckt. Bild: Daniel Vizentini

Wovon viele Sportschwimmende in der Region träumen, allen voran der Schwimmclub Aarefisch, dürfte bald Tatsache werden: Die Traglufthalle über dem 50-Meter-Schwimmbecken im Freibad in Suhr hat eine weitere Hürde genommen. Seit Freitag liegt das Baugesuch auf, und dieses beinhaltet mindestens eine gute Nachricht: Das Projekt scheint weniger zu kosten als ursprünglich geschätzt.

2,166 Millionen Franken werden im Gesuch als Baukosten angegeben. Das ist bedeutend weniger als die 3 Millionen, die an den Gemeindeversammlungen als mögliche Kosten angegeben worden waren. 8 von 17 Gemeinden vom Planungsverband Aarau Regio hatten einer Mitfinanzierung des Projekts mit regionaler Bedeutung zugestimmt. Das meiste zahlen die Trägergemeinden des Freibads – Suhr, Buchs und Gränichen – sowie Aarau. Beiträge leisten auch Küttigen, Biberstein, Erlinsbach AG und Densbüren. Der Kanton zahlt einen Viertel der Baukosten aus dem Swisslos-Sportfonds.

Die Traglufthalle in Zuchwil SO: So könnte es bald auch in Suhr aussehen. Bild: Oliver Menge (28. September 2019)

Gerade in Suhr, wo das Bad steht, führten befürchtete Mehrkosten zu langen Diskussionen an der Gmeind. Die Finanzkommission der Gemeinde war gar geeint gegen die Traglufthalle. Doch schon damals sagte Aarefisch-Präsident Willy Bolliger: Die genannten 3 Millionen Franken seien nur eine hohe Schätzung, wahrscheinlich werde die Halle weniger kosten.

Umkleidekabinen werden winterfest gemacht

Für 2,166 Millionen Franken nun soll die Traglufthalle plus ein zirka 50 Meter langer, temporärer Gang bis zu den Garderoben gebaut werden. Im Preis enthalten ist auch das Winterfestmachen der heute typisch für ein Freibad offen gebauten Umziehkabinen samt den Duschen und Toiletten. Die Traglufthalle soll für die Sommermonate jeweils abmontiert und im künftig erweiterten Technikerhäuschen des Bads versorgt werden. Geheizt wird über Fernwärme, für die Umluft der Halle sorgt ein Dieselmotor. Die Halle wird während der Nutzungszeiten auf 28 Grad geheizt.

Projektverfasser ist Felber Widmer Schweizer Architekten aus Aarau. Die Halle soll 9 Meter hoch, 22 Meter breit und 57 Meter lang werden. Die Profile sind aktuell ausgesteckt. Bauherr ist die Standortgemeinde Suhr.

So hoch wie das Profil – neun Meter – wird die Traglufthalle an ihrer höchsten Stelle. Bild: Daniel Vizentini

Die Öffentlichkeit wird das Bad ebenfalls nutzen können

Im Baugesuch wird auch bereits ein möglicher Belegungsplan für das Bad vorgelegt. Eine der Kritiken an den Suhrer Infoforen war, dass das Bad nicht für die Öffentlichkeit, sondern nur für Sportvereine zugänglich gemacht würde. Dem ist nun aber nicht so: Der Öffentlichkeit werden wochentags von 6 bis 13.30 Uhr und 19 bis 21.30 Uhr bis auf kurze Ausnahmen zwei bis drei der total sechs Schwimmbahnen zur Verfügung stehen und am Wochenende fast den ganzen Tag über zwei bis alle sechs Bahnen. Jeweils eine Bahn wird wochentags zeitweise für die Schulen reserviert. Wassersportvereine erhalten ebenfalls Bahnen zugesprochen. Die meiste Nutzung wird aber schon dem Leistungssport unter dem Namen «Argovia Aquatics Center» zugesichert.

Damit erhält Suhr für die kommenden Jahre zwar ein etwas improvisiertes, doch praktisch gesehen das einzige grosse Hallenbad für Schwimmer weit und breit: Gedeckte 50-Meter-Schwimmbecken gibt es kantonsweit nirgends. In der Region gibt es zwar mehrere grosse Freibäder, kleine Hallenbäder aber nur in der Aarauer Telli, in Entfelden, Schönenwerd, Menziken und Seon.