Suhr 119 Personen wehren sich gegen neue Brücke – nun kontert die Bauverwaltung Eine alte Brücke über dem Stadtbach, die laut Fachgutachten in schlechtem Zustand ist, soll ersetzen werden. Darauf reichte ein Mann drei Einsprachen ein, die letzte mitunterzeichnet von 119 Personen. Einige Einsprachen seien aber schlicht falsch, so die Bauverwaltung. Hier legt sie ihre Fakten dar.

Die kleine Gewölbebrücke über dem Stadtbach beim Gönhardweg soll ersetzt werden. Dagegen wehrt sich ein Einsprecher, mit Rückendeckung einiger Anwohner. Daniel Vizentini

119 Unterschriften hatte ein Einsprecher letzte Woche gesammelt und eine dritte Beschwerde eingereicht gegen den geplanten Ersatz der kleinen Brücke über dem Stadtbach im Suhrer Quartier Feld. Die Betroffenheit der Nachbarschaft scheint gross zu sein. Nach Veröffentlichung des Artikels meldeten sich Anwohner, die dem Einsprecher beistehen und mithelfen wollen.

Gegen einige Bedenken und Behauptungen des Einsprechers gibt es aber Fakten, die die Bauverwaltung entgegenhält und gerne klargestellt haben will. Die Liste der Fehler ist nicht kurz: Mindestens zehn Aussagen des Einsprechers seien falsch, wie der Bauverwaltung nun näher darlegt.

Die Brücke liegt unmittelbar beim Schulareal Feld. Daniel Vizentini

So bemängelte der Einsprecher, dass die vorgesehenen Geländer der neuen Brücke nicht profiliert worden seien, als das Baugesuch auflag. Vor allem stört ihn die Ästhetik: Es seien solche Geländer geplant, wie sie üblicherweise bei verkehrsreichen Kantonsstrassen angewendet werden. Diese seien für die kleine Brücke unnötig breit und hoch, erzeugen «eine optische Wirkung wie ein Nashornkäfig».

Die Bauverwaltung kontert: «Geländer sind bei Neubauten gesetzlich vorgeschrieben», deren Höhe und Aussehen entsprechen hier der Norm. Dazu müssten Brückengeländer nicht profiliert werden. Die Unterlagen dazu im Baugesuch seien komplett und nicht mangelhaft.

Der Einsprecher hatte auch das Gutachten bemängelt, das diese Brücke am Gönhardweg beim Schulhaus Feld als diejenige im schlechtesten Zustand aller Stadtbach-Brücken zeigte. Die Gemeinde hatte 2017 ein Ingenieurbüro beauftragt, alle insgesamt 71 teils sehr alten Brücken in Suhr nach ihrem Zustand zu prüfen und ein Brückenkataster zu erstellen.

Wie schon im Baugesuch beigelegten Gutachten bekräftigt nun auch die Bauverwaltung: «Die Brücke weist Löcher und viele lose Stellen in der Tragkonstruktion auf.» Diese seien auf den ersten Blick zwar nicht erkennbar, von der Unterseite der Brücke her aber schon. Auch das Brückengewölbe sei nicht mehr intakt. «Von blossem Auge ist ersichtlich, dass im Laufe der vielen Jahre und Belastungen die Brücke ‹eingesackt› ist.»

Die Schäden an der Asphaltoberfläche sind immerhin sofort erkennbar. Daniel Vizentini

Höchstlast von drei Tonnen gerade wegen schlechten Zustands der Brücke

Der Einsprecher befürchtet, mit der neuen Brücke könnte der Verkehr durch das Quartier zunehmen. Die heute zugelassene Höchstlast von drei Tonnen werde absichtlich erhöht, sagt er, und die Fahrbahn verbreitert.

Die Bauverwaltung sagt aber: Das Maximal-3-Tonnen-Schild wurde erst vor wenigen Jahren als Sofortmassnahme angebracht, gerade weil die Brücken über dem Stadtbach geprüft und so erkannt wurde, dass diejenige vom Gonhärdweg in schlechtem Zustand ist. «Zuvor war auf der Brücke keine Gewichtseinschränkung. Somit stellen wir nur den ursprünglichen Zustand wieder her», so die Bauverwaltung.

Auf der kleinen Brücke gilt eine Höchstlast von drei Tonnen – gerade wegen deren schlechten baulichen Zustands, sagt die Bauverwaltung. Daniel Vizentini

Bei einer Brücke, deren Zustand man nicht erhalten kann, schwindet die Tragfähigkeit und es besteht die Gefahr «grösserer Abplatzungen oder Abbrüche», hatte die Bauverwaltung schon in der April-Ausgabe vom Dorfmagazin «Suhr Plus» geschrieben, wo der Ersatz der Brücke über dem Gönhardweg angekündigt wurde. Die «wesentlichen Mängel» könnten nicht mehr mittel- oder langfristig behoben werden, hiess es dort. Eine Sanierung lohne sich nicht.

Auch betreffend Fahrbahnbreite werde mit dem Neubau nur die ursprüngliche Breite wiederhergestellt. «Früher war der Grünstreifen auch befahrbar, dieser hat sich im Laufe der Jahrzehnte entwickelt und wurde nicht angelegt.» Die Bauverwaltung erinnert zudem, dass im ganzen Gebiet Tempo 30 herrscht. Eine Brückenwölbung alleine, wie sie der Einsprecher beibehalten möchte, beruhige den Verkehr nicht. Ab der Brücke gilt Fahrverbot, eine Durchfahrt zum Brügglifeld oder der Keba etwa ist unzulässig.

Historische Bedeutung wird nicht abgestritten

Was die Bauverwaltung nicht verneinen kann, ist aber die scheinbar geschichtliche Bedeutung der kleinen Brücke. Der Einsprecher hat sich beim Kanton erkundigt und Mails vorgelegt, wonach ihm von Seiten der Denkmalpflege und der Fachstelle zum Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) bestätigt wird, dass die Naturstein-Bogenbrücke am Gönhardweg «mindestens 140 Jahre alt» sei.

Der Einsprecher setzt sich deshalb vor allem gegen einen Neubau und für eine Sanierung der Brücke ein. Am besten mit gar keinen oder nur filigranen Geländern und die den gewölbten Charakter der Brücke beibehält. Es wird befürchtet, dass mit einer neuen Brücke der Verkehr durch das Quartier zunimmt.