Wie ist die Hauptübung aus fachlicher Sicht verlaufen? Sehr zufrieden ist Kommandant Thomas Kuhn: «Es war eine ganz tolle Übung. Man kann immer einige Sachen verbessern, aber grundsätzlich hat alles gut geklappt – Übung erfüllt!» Besonders gefreut habe ihn, dass sich auch Stadträtin und Feuerwehr-Ressortchefin Suzanne Marclay-Merz sowie später – beim gemeinsamen Znacht – auch Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker eingefunden haben. «Das ist ein schönes Zeichen der Wertschätzung.»

Gestern waren unter den Zuschauern einige zugegen, die die Feuerwehr Aarau beim inszenierten Stück «Katastrophenübung» in der Alten Reithalle gesehen haben. Zukünftige Feuerwehrleute? Kuhn würde das begrüssen: «Am 16.10. ist unser nächster Rekrutierungsabend. Wir können neue Leute in allen Abteilungen brauchen, jeder ist willkommen.»

Kuhn ist seit einem Jahr interimistischer Kommandant. Sein Vorgänger ging überraschend, und ebenso dessen Stellvertreter und weitere Kadermitglieder. «Wir haben turbulente Zeiten hinter und auch noch vor uns», so Kuhn damals. Wie steht es jetzt? «Wir arbeiten daran», so Kuhn, der schon seit 30 Jahren Feuerwehrdienst leistet. «Einiges konnten wir bereits zum Positiven verändern. Aber natürlich warten alle darauf, zu erfahren, wie es weitergeht.» Damit meint Kuhn die laufende Reorganisation der Feuerwehr. Die Überprüfung der Sicherheitsorganisation strebt eine Professionalisierung im Bereich des Kommandos an. Ob es künftig einen Vollzeit-Kommandanten oder beispielsweise eine Stabstelle geben wird, steht noch nicht fest – verschiedene Szenarien werden geprüft.