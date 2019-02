Das Baugesuch für den Stüffelsteg-Bypass wurde bewilligt. Somit steht dem Bau der vorübergehenden Brücke durch das Geniebataillon 6 nichts mehr im Weg. Geplant ist, dass das Bataillon die Brücke in einer militärischen Übung mit Nachtarbeit erstellt, sodass die Brücke am Start des Eidgenössischen Turnfestes am 13. Juni eröffnet werden kann, wie die Stadt Aarau in einer Medienmitteilung schreibt. Erwartet werden über 70'000 Turner und über 150'00 Besucher.

Gleichzeitig zum Stüffelsteg-Bypass erhält das Leichtathletikstadion Schachen einen Steg als Übergang zur Schwimmbadstrasse.

Während den Bauarbeiten wird das Militär Umleitungen signalisieren. Der Weg entlang der Aare soll jederzeit befahr- und begehbar sein. Nach Plan sollen die Arbeiten am 27. Februar fertiggestellt sein. (cez)