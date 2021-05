Stromversorgung 80 Minuten kein Pfuus in der Kantonshauptstadt ++ Eniwa-CEO meldet: Alle Kunden haben wieder Strom In Aarau war es zu einem grossflächigen Stromausfall gekommen, so die Stromversorgerin Eniwa.

Kraftwerk Eniwa an Aare Michael Küng / Aargauer Zeitung

Im Grossraum Aarau war in mehreren Gebieten der Strom ausgefallen. Stromversorgerin Eniwa meldete eine Störung in «Aarau, Buchs und weiteren Gemeinden». Laut Eniwa-CEO Hans-Kaspar Scherrer gab es ein Problem mit dem 110-Kilowatt-Vorliegernetz in den Unterwerken Buchs und Oberentfelden. Um 18.41 Uhr, nach etwa 80 Minuten Ausfall, kann der CEO verkünden, dass wieder alle Kundinnen und Kunden Strom haben.



Danke @eniwa_energie für die rasche Behebung der Störung. Jetzt gibt es doch ein warmes Nachtessen:-) — Suzanne Marclay-Merz (@SuzanneMarclay) May 14, 2021

Nicht ganz klar war das Ausmass der Störung. Bei der AZ gingen Meldungen aus Aarau Rohr, dem Aarauer Schachen, Entfelden, Kölliken und der Aarauer Innenstadt ein. Vom Stromausfall betroffen waren indes der Bahnhof Aarau - wie Tele M1 berichtete, seien sämtliche Geschäfte geschlossen, die Züge fuhren jedoch. In anderen Aarauer Quartieren (Telli, Scheibenschachen) schien der Strom zumindest teilweise zu fliessen

