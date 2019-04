Die Basketballkörbe sind schon länger weg. Die Fussballtore sind zwar noch da, aber ans Gitter gekettet und somit unbenutzbar. Und die Sitzbänke sind wegen eines Lärmschutznetzes nur noch zur Hälfte nutzbar. Nein, der Pausenplatz des Primarschulhauses in der Telli wirkt wenig einladend dieser Tage. Einige Mädchen sitzen auf den Betonbänkli und hören – leise – Musik, ein paar Jungs üben auf dem Roten Platz Kunststücke mit ihren Velos, der Kiesplatz daneben liegt verlassen da. Es ist Ferienzeit. Doch das ist nicht der Grund, weshalb so wenige Kinder hier sind. Man will sie nicht.

Weil ein paar Anwohner beim Stadtrat reklamiert hatten, beschloss dieser vor ein paar Wochen, dass die Fussballtore in der unterrichtsfreien Zeit nicht mehr genutzt werden dürfen. Eine schwere Stahlkette hindert die Kinder daran. Offenbar waren den Anwohnern die aufprallenden Bälle zu laut gewesen. Deshalb auch das Lärmschutznetz zwischen Schulhaus-Wand und Platz. Doch dieses nehme den Kindern einen Grossteil der Sitzmöglichkeiten auf «einem der kleinsten Pausenplätze der Stadt», sagen Hansueli Trüb und Silvie Theus. Er ist Präsident des Quartiervereins, sie Mitglied des Elternteams des Telli-Schulhauses. Und gemeinsam mit Gleichgesinnten haben sie eine Petition gestartet, um sich gegen den Stadtratsbeschluss zu wehren. Das Thema hatten vor kurzem schon die Einwohnerratsmitglieder Susanne Klaus (Grüne) und Thomas Grüter (SP) aufgenommen.

«Fehlende Toleranz»

«Statt sich für die Interessen der Kinder stark zu machen, stellt sich die Stadt auf die Seite einiger Anwohner und Anwohnerinnen, die sich durch spielende Kinder gestört fühlen», heisst es in der Petition auf petitio.ch. «Die fehlende Toleranz gegenüber Kindern und Jugendlichen und ihren Bedürfnissen nach Spiel und Bewegung verdrängt sie von Flächen, die sich zum Fussballspielen und Basketballspielen eignen und damit auch aus dem öffentlichen Raum. Wir finden: Das geht so nicht!» Und weiter: «Die Kinder brauchen Spielgeräte und Sitzplätze, eine anregende und freundliche Umgebung, und sie sollten innerhalb der vom Gesetz vorgegebenen Regeln sämtliche Spiel- und Sportanlagen auf städtischem Gebiet frei nutzen dürfen», heisst es weiter.