Im November 2018 schrieb die VPOD-Regionalsekretärin und frühere Einwohnerrätin Silvia Dell’Aquila in einer AZ-Kolumne, im neuen, totalrevidierten Personalreglement der Stadt sei der Passus gestrichen worden, der den bei der Stadt beschäftigten Feuerwehrleuten bei einem Einsatz während der Arbeitszeit den vollen Lohn garantierte. Aus dem Rathaus kam postwendend die Korrektur: Der Feuerwehrdienst, der im neuen Reglement (seit Anfang Jahr in Kraft) nicht mehr explizit erwähnt wird, falle nun unter «Kurzabsenzen» – vergleichbar einem Arztbesuch. Diese «Kursabsenz infolge Erfüllung gesetzlicher Pflichten» gelte als «anrechenbare Fehlzeit» und werde von der Stadt bezahlt.

Mittlerweile liegt die totalrevidierte Feuerwehrorganisationsverordnung der Stadt vor. Die Vernehmlassung dazu ist am 28. Februar abgelaufen. In einem eigenen Absatz (Paragraf 8 Absatz 4) ist auch die Besoldung jener Feuerwehrleute geregelt, die bei der Stadt arbeiten. «Angehörige der Feuerwehr», liest man hier, «die gleichzeitig Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Stadt sind, haben keinen Anspruch auf Entschädigungen (...), soweit sie Anspruch auf Lohnzahlung haben.» Gemeint sind unter anderem explizit «die Soldansprüche für Ausbildung und Einsätze».

Sprich: Bei einem Feuerwehreinsatz während der Arbeitszeit wird also der volle Lohn bezahlt, hingegen entfällt der Feuerwehrsold. Laut altem Personalreglement fielen Taggeldentschädigungen (etwa bei Teilnahme an einem Kurs) an die Stadt; vom Sold (bei einem Ernstfalleinsatz) war im Personalreglement aber nicht die Rede. Fazit: Auch wenn das neue Personalreglement die betreffenden Angestellten nicht schlechter stellt als das alte, geht diesen etwas verloren. Einfach via Revision des Feuerwehrreglements, das neu Feuerwehrorganisationsverordnung heisst.

Stadtrat nicht zuständig

Die SP Aarau lehnt die Regelung «kein Sold bei Lohnfortzahlung» aus diversen Gründen ab. Der betreffende Absatz 4, schreibt sie in ihrer Vernehmlassungsantwort, sei ersatzlos zu streichen. Die Partei vertritt die Auffassung, es gehe hier um eine personalrechtliche Frage, die primär in den Kompetenzbereich des Einwohnerrates falle. Insbesondere auch, weil das Personalreglement eben erst totalrevidiert wurde, erscheine es als stossend, dass nun personalrechtliche Fragen in Sachen Feuerwehrdienst in der Feuerwehrorganisationsverordnung – und damit von dem in der Sache gar nicht zuständigen Stadtrat – geregelt werden sollten.

Das Ganze sei aber auch von der Sache her nicht zielführend. Grundsätzlich sei es zwar richtig, dass die bei der Stadt angestellten Angehörigen der Feuerwehr, nicht besser und nicht schlechter gestellt würden als die andern Feuerwehrleute. Ein Blick in die Privatwirtschaft zeige jedoch, dass es dort keine einheitliche Praxis gebe. Die einen erhielten die volle Lohnfortzahlung, ohne dass diese mit dem Sold verrechnet werde. Andere könnten zwar den Sold behalten, müssten die verpasste Arbeitszeit aber kompensieren. Kantonsangestellte hätten offenbar Anspruch sowohl auf den Lohn als auch auf den Sold.

Eine von der Lohnfortzahlung unabhängige Ausrichtung des Solds, so die SP, könnte ein zusätzlicher Anreiz für Stadtangestellte sein, der freiwilligen Feuerwehr beizutreten. Und die naturgemäss in Aarau tätigen Stadtangestellten seien besonders schnell einsatzbereit. Die Fünfer-und-Weggli-Lösung rechtfertigt die SP auch damit, dass der Feuerwehreinsatz gefährlicher sei als die übliche Arbeit der Stadtangestellten.

Miliz-Vertreter in die Kommission

Auch die neu geregelte Zusammensetzung der Feuerwehrkommission hält die SP für «nur beschränkt gelungen». Damit die nötige Innensicht nicht verloren gehe, solle auch je eine Vertretung von Mannschaft und Kader Einsitz nehmen können. Für eine Miliz-Vertretung in der Kommission spricht sich auch die GLP in ihrer Vernehmlassungsantwort aus.