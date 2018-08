Mit 20'000 Besuchern war das Streetfood Festival im August des vergangenen Jahres ein Grosserfolg. So etwas wie die MAG (Herbstmesse) für die Jungen. Der Anlass mit 50 Ständen war für die Altstadt ein Frequenzbringer. Wegen einer Informationspanne fand das Festival 2017 allerdings kurzfristig nicht in den schmalen Gassen statt. Dieses Jahr gab es diese Panne nicht. Bereits im Frühsommer wurden die Anwohner über den Anlass orientiert, der mit An- und Abbau vom Donnerstag, 16. August, bis zum Montag, 20. August, stattfinden wird.

Auch die Gewerbetreibenden und Gastronomen an der Kronen- und Pelzgasse. Sie hätten – was vertraglich grundsätzlich so vorgesehen ist – ihre Aussenbestuhlungen wegräumen müssen, und es wäre ihnen ein Streetfood-Wagen vor den Eingang gestellt worden. Oder sie hätten sich am Festival beteiligen können. Allerdings zu einem hohen Preis. Neben einer Standgebühr von 2000 Franken hätten sie 10 Prozent des Umsatzes abgeben und gewisse Getränke (etwa Wein) und Lebensmittel vom Festival-Sponsor Coop beziehen müssen. Dagegen liefen die Betroffenen Sturm. Bei der Stadt ging unter anderem ein scharfer Brief von GastroAargau ein.