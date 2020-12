Strassenraumgestaltung: Bis 2030 wird alles anders zwischen Aarau und Erlinsbach

Vor anderthalb Jahren startete der Kanton ein Pilotprojekt: Er bezog Anwohner in die Planung einer Kantonsstrassensanierung und -umgestaltung ein – zu einem Zeitpunkt, an dem noch alles offen war und die Bauerei ein gutes Jahrzehnt in der Zukunft lag. Und: Nicht nur der Strassenraum selber, sondern auch die Entwicklung der angrenzenden Quartiere soll in die Planung einfliessen. An einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung im Mai 2019 wurden die Interessen, Anliegen und Erfahrungen der Bevölkerung abgeholt.

Jetzt präsentiert der Kanton basierend darauf eine Vorstudie. Sie ist erst behördenverbindlich. «Damit sollen nun die konkreten, grundeigentümerverbindlichen Planungen seitens Gemeinden und Kanton lanciert werden», sagt Dominik Kramer, Leiter Infrastruktur beim kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt.

Der Perimeter zieht sich von der Kettenbrücke Richtung Weinberg-Kreisel, dann in Richtung Osten bis zum Rombacherhof und in Richtung Westen bis zum Löwen-Kreisel in Erlinsbach SO. Entsprechend sind neben dem Kanton als Bauherr auch die Gemeinden Aarau, Erlinsbach AG und Erlinsbach SO involviert.

An allen drei Enden des Perimeters bestehen bereits Anschlussprojekte, die im Bau (Kettenbrücke), im Landerwerbsverfahren (Rombach) oder in der Erarbeitungsphase (Hauptstrasse Erlinsbach) sind.

Bessere Bedingungen für Velofahrer und Fussgängerinnen

In der Vorstudie ist der Perimeter in sechs Abschnitte eingeteilt. Alle liegen im Innerortsbereich und haben gemeinsam, dass Fussgänger und Velofahrerinnen künftig mindestens gleich gute, meist aber bessere Bedingungen vorfinden. Das bedeutet: beidseitige Trottoirs, Velostreifen (teils gemeinsam mit der Busspur), mehr und sicherere Strassenquerungen.

Angedacht ist, dass es zwei neue Bushaltestellen geben könnte, sofern die Nachfrage da ist («Rebhaldenweg» und «Kraftwerk»). Sie sollen in Abstimmung mit dem Verkehrsmanagement Region Aarau als nicht überholbaren Fahrbahnhalt ausgeführt werden; auch die bestehende Haltestelle «Alte Badeanstalt» würde so abgeändert. Damit kann die Busbevorzugung stadteinwärts gewährleistet werden. Heute steht der Bus zu Stosszeiten im Stau.