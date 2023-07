Strafbefehl Ins Gefängnis wegen Hehlerei mit Windeln und Babynahrung sowie weiteren Delikten Windeln sind teuer. Ein Paar kaufte sie im Wynental günstig ein – das hatte allerdings einen ganz grossen Haken.

Der Mann hat Windeln zu einem Preis gekauft, der ihn hätte stutzig machen müssen. Symbolbild: Hannes Thalmann

Besim (Name geändert) hätte es merken müssen. Dass die Waren, die er da kauft, nicht koscher sind beziehungsweise nicht auf legalem Wege beschafft wurden. Das ist einem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm zu entnehmen.

Der Mitte 30-Jährige und seine Frau kauften demnach von einem anderen Paar aus dem Wynental mindestens 50 Baby-Kleidungsstücke und weitere Produkte für Kleinkinder wie Windeln und Babynahrung. Bei den «Einkäufen» bezahlten der Mann jeweils einen Preis, der etwa der Hälfte dessen entspricht, was man im Laden zahlen würde. «Die Produkte verwendete er vorwiegend für den Eigenbedarf», heisst es im Strafbefehl weiter. Und eben: «Aufgrund des massiven Preisnachlasses musste der Beschuldigte zumindest annehmen, dass die Ware durch eine strafbare Handlung erlangt worden ist.» Verurteilt wird er deshalb wegen mehrfacher Hehlerei.

Im Kanton Solothurn muss Besim ausserdem unter dem Einfluss von Amphetaminen ein Fahrverbot missachtet haben, ein weiteres Mal erwischte ihn die Polizei, als er mit Kokain im Blut, ohne Ausweis (und nicht angeschnallt) unterwegs gewesen war. Vorbestraft ist er ebenfalls; weswegen steht im Strafbefehl jedoch nicht.

Dafür, was Besim jetzt blüht: Drei Monate Gefängnis, wobei ein Tag abgezogen wird, den er in U-Haft verbracht hat. Dazu 760 Franken Busse, 1000 Franken Strafbefehlsgebühr sowie 3357.60 Franken Auslagen. Total kommen also Kosten von 5117,60 Franken auf ihn zu.