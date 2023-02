Strafbefehl «Ich werde dich finden und dann gnade dir Gott»: Wüstes E-Mail hat strafrechtliche Konsequenzen Von einer Vermittlungsagentur im Grossraum Aarau erhielt ein Mann eine temporäre Stelle – und von einem Angestellten der Vermittlung eine Nachricht, die diesen nun ganz schön was kostet.

Als Drohung und Beschimpfung wurden die Worte gewertet. Martin Ruetschi / Keystone

«Ich werde dich finden und dann gnade dir Gott. So eine Scheisse wie dich habe ich selten bis nie erlebt! Du kennst mich noch nicht, mach es einfach clever und sei so gut, bring den Schlüssel zurück zum Hotel!!! Dann kommst du noch gut davon, ansonsten mach' ich persönlich, dass es nie mehr gut kommt für dich.» So eine Nachricht erhält man nicht gern. Schon gar nicht vom Arbeitgeber oder, wie im vorliegenden Fall, von der Vermittlungsagentur, die einem eine Stelle besorgt hat.

Genau das ist aber einem Mann (Dominic, alle Namen geändert) passiert, wie einem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau zu entnehmen ist. Dominic hatte sich eben bei einer solchen Vermittlungsagentur beworben und auch prompt eine temporäre Stelle im handwerklichen Bereich antreten können. Drei Tage arbeitete er – was reichte, um grobe Unstimmigkeiten zwischen ihm und dem Mann vom Vermittlungsbüro (Adnan) hervorzurufen. Es sei, so heisst es im Strafbefehl, unter anderem um die Bezahlung des Pensionszimmers und den Arbeitsvertrag gegangen.

18 Anrufe – dann das E-Mail

Mehrfach telefonierten die beiden, wobei Adnan jeweils Dominic Nachteile in Aussicht stellte. An einem Tag versuchte Adnan ganze 18 Mal, Dominic zu erreichen. Erfolglos. Und darauf folgte eben besagtes E-Mail.

Dominic habe sich eingeschüchtert gefühlt. «Er nahm die Äusserung des Beschuldigten sehr ernst, fühlte sich in seinem Sicherheitsgefühl beeinträchtigt und hatte Angst.» Ausserdem habe er sich in seinem Gefühl verletzt gefühlt, ein ehrbarer Mensch zu sein.

Adnan wird verurteilt wegen Drohung, Beschimpfung und dem sogenannten Missbrauch einer Fernmeldeanlage (Telefonbelästigung). Zahlen muss er 1600 Franken Busse und 800 Franken Strafbefehlsgebühr. Die Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 150 Franken (6000 Franken) wird auf zwei Jahre Bewährung ausgesetzt.