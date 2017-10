Der Finanzvorsteher manch gebeutelter Gemeinde mag ein bisschen neidisch nach Küttigen schielen. Denn der Gemeinde geht es vergleichsweise gut. So gut, dass sie die Steuern senken und doch noch ein kleines Plus von 346 000 Franken budgetieren kann.

Küttigen gehört zu jenen Gemeinden, die den Steuerfussabtausch mit dem Kanton 1:1 weitergeben, also ihren Gemeindesteuerfuss um 3 Prozent auf 100 senken, während die Kantonssteuern um 3 Prozent steigen. Küttigen rechnet insgesamt mit einem Zuwachs beim Einkommens- und Vermögenssteuerertrag. Auch bei den Quellensteuern sowie bei den Gewinn- und Kapitalsteuern sind höhere Beträge veranschlagt, als 2016 effektiv eingegangen sind.

Weniger Geld braucht Küttigen 2018 zum Beispiel durch den Wegfall des Beitrags an den Regionalverkehr im Rahmen der Umsetzung der optimierten Aufgabenteilung: fast eine halbe Million Franken fällt hier weg. Auch geringere Unterhaltskosten bei den Schulanlagen, keine Kostenbeiträge an den Kantonsstrassenunterhalt innerorts sowie der stark reduzierte Kostenbeitrag an die IBAarau für die öffentliche Beleuchtung verbessern das Budget.

Mehrausgaben sieht das Budget aber auch vor. Zum Beispiel beim Personalaufwand, bei der Sozialhilfe, beim Kostenersatz für unbezahlte Krankenkassenprämien, bei den Lehrerlohnanteilen an den Kanton und beim Finanzausgleich, wo Küttigen in stark erhöhtem Masse zur Kasse gebeten wird.

In der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von rund 3,457 Mio. Franken vorgesehen. Der grösste Brocken: das neue Tanklösch- und Pionierfahrzeug für die Feuerwehr. Es wird rund 1,06 Mio. Franken kosten. Mit 682 000 Franken sind auch die vorgesehenen Arbeiten an der alten Deponie Ritzer ein bedeutender Posten im Investitionsbudget. Immerhin: An diesen Kosten wird sich später wohl auch die Stadt Aarau beteiligen müssen, die die Deponie bis Mitte der 1970er-Jahre betrieben hatte.

Insgesamt resultiert aus der Erfolgs- und Investitionsrechnung ein Finanzierungsfehlbetrag von rund 1,32 Mio. Franken; die Selbstfinanzierung liegt bei gut 2,13 Franken. Das Nettovermögen beträgt Ende 2018 voraussichtlich immernoch 3,4 Mio. Franken.