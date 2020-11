Steuerfuss bleibt bei 93 Prozent: Auenstein investiert ins Gemeindearchiv und in Wasserleitungen

Der Gemeinderat will «im Hinblick auf anstehende personelle Wechsel» das Gemeindearchiv aufarbeiten lassen. Dafür beantragt er bei der Gemeindeversammlung vom 26. November einen Verpflichtungskredit über 115'000 Franken. Man habe drei Offerten eingeholt und den Zuschlag der Firma «findBar» aus Erlinsbach SO erteilt, so der Gemeinderat.

An der Gemeindeversammlung traktandiert ist auch ein Verpflichtungskredit über 143'000 Franken für eine Sanierung der Trinkwasserleitung Untere Reben. Diese wurde in den 1970er-Jahren erstellt und verläuft laut Gemeinderat teilweise sogar innerhalb der Keller der Terrassenhaus-Überbauung. «Geplant ist die Neuverlegung der Leitung ausserhalb der Gebäude», heisst es im Gmeindsbüechli.

Das Budget 2021 sieht einen unveränderten Steuerfuss von 93 Prozent vor – aber auch ein Minus von 582'730 Franken. Zurückzuführen sei dieser auf höhere Abgaben für den Finanz- und Lastenausgleich (netto rund 620'000 Franken) und auf einmalig höhere Ausgaben im Zusammenhang mit anstehenden Investitionen, so der Gemeinderat. Es wird mit Einkommens- und Vermögenssteuern in der Höhe von knapp 4,8 Millionen Franken gerechnet, was nur geringfügig weniger ist als im 2020.

Der Gemeinderat schätze die Auswirkungen der Covid-Krise als weniger einschneidend ein als das kantonale Steueramt. Die grössten Investitionsbrocken betreffen neben der Gemeindearchiv-Aufarbeitung und der Wasserleitungssanierung Untere Reben die laufende Sanierung des Gemeindehauses und der Alten Schule sowie die Gesamtplanung Entwässerung.