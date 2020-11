Steuererhöhung in Suhr: «Für den Gemeinderat ist es keine angenehme Aufgabe»

Der Gemeinderat Suhr will den Steuerfuss ab nächstem Jahr von 108 auf 112 Prozent erhöhen. In den Unterlagen zur Gemeindeversammlung vom 26. November präzisiert er nun mit Beispielen, was dies für die Steuerzahler konkret bedeuten würde: Eine ledige Person mit steuerbaren Einkommen von 50'000 Franken im Jahr müsste 100 Franken mehr Steuern zahlen, bei 75'000 Franken wären es 189, bei 100'000 Franken 284 und bei 150'000 Franken 482. Ist die Person verheiratet, betragen die zusätzlichen Steuern respektive 54, 119, 199 und 376 Franken.

«Für den Gemeinderat ist es keine angenehme Aufgabe, erneut eine Steuerfusserhöhung zu beantragen», steht geschrieben. Seit 2016 ist der Suhrer Steuerfuss bereits um sechs Prozentpunkte gestiegen. «Die Analyse der Vergangenheit und die Prognosen der Zukunft machen diesen Schritt leider nötig. Nur so kann Suhr die Leistungs- und Handlungsfähigkeit erhalten.»

140'000 Franken mehr aus dem Finanzausgleich

Ein Steuerfussprozent entspricht in Suhr 175'000 Franken. Im Gmeindsbüechli wird auch spezifiziert, wie viel Suhr im nächsten Jahr mehr vom kantonalen Finanzausgleichstopf erhalten wird: 140'000 Franken werden es sein, insgesamt 2,63 Millionen Franken. Unter den Nachbargemeinden wird Suhr nur übertroffen von Oberentfelden, das 3,026 Millionen Franken erhalten wird.

Der Kanton erwartet wegen Corona in Suhr 450'000 Franken weniger Steuern bei den natürlichen und bis zu 15 Prozent weniger bei den juristischen Personen. Die Einschätzung des Gemeinderats sei hingegen «etwas optimistischer».