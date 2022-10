Staufen Saures Äpfelchen im Steuerparadies: Steuerfuss soll um sechs Prozent steigen Auch wegen grösserer Investitionen sollen ab kommendem Jahr 82 statt 76 Prozent Steuern erhoben werden. Das letzte Wort zu Budget und Steuerfuss hat aber das Volk.

Der Steuerfuss in Staufen soll von heute 76 auf 82 Prozent angehoben werden. zvg

Er bleibt tief. Nur halt eben weniger tief als bis anhin. Von 76 Prozent soll der Steuerfuss in Staufen auf 82 steigen. Wie es dazu kam, erläuterte Gemeinderat Urs Welti am Politapéro vom Sonntagmorgen.

Überraschend kommt die Steuererhöhung nicht, sie war im Vorfeld und auch schon vor zwei Jahren Thema gewesen. Drei Budgetrunden habe der Gemeinderat absolviert, so Welti. Angefangen bei 89 Prozent, weiter zu 85. Es wurden Einnahmen optimiert, etwa indem die Steuerüberschüsse der vergangenen Jahre berücksichtigt wurden. Auf der anderen Seite wurde zusammengestrichen. Am Ende landete der Gemeinderat eben bei 82 Prozent.

Ein Blick ins Budget zeigt, dass bei jedem Posten mit mehr Ausgaben zu rechnen ist. Es wird etwa das Pensum auf der Verwaltung erhöht, die Sporthalle und das Schulhaus Zopf müssen abgeschrieben werden, die Baugesuchsprüfungen nehmen zu, Gesundheits- und Sozialkosten steigen tendenziell. Und nicht alle Ausgaben kann der Gemeinderat auch wirklich steuern, erläuterte Welti weiter. Etwa die über 800’000 Franken Finanzausgleich, die Staufen berappen müsse.

Wenn nicht jetzt, dann bald

Über die nächsten fünf bis zehn Jahre stehen ausserdem mehrere Investitionen an. Grösster Posten mit 9,5 Millionen Franken: die Schulraumerweiterung. Auch sonst muss einiges in die Infrastruktur investiert werden.

Mit anderen Worten: Wenn der Steuerfuss jetzt nicht erhöht wird, dann bald. «Es kann einiges passieren», sagte Welti, «aber wird denken, dass der Steuerfuss nach der Erhöhung vorerst stabil bleiben dürfte.» Auf die Einzelperson habe die Erhöhung einen moderaten Einfluss.

Ein «Durchschnittssteuerzahler», der 8000 Franken an Gemeinde und Kanton zahlt, müsse mit Mehrausgaben von etwa 260 Franken rechnen. Auf der anderen Seite bedeuten die sechs Steuerprozente Mehreinnahmen von etwa 720’000 Franken.

Gemeinderat und Finanzkommission stünden hinter dem Steuerfuss. Ob dies auch das Volk tut, wird sich am 16. November an der Gemeindeversammlung zeigen.

Der Weihnachtsbaum wird beleuchtet

Gesprochen wurde am Politapéro auch über ein brandaktuelles Thema: Energie. Nach einem Inputreferat von Maurus Büsser, Staufner und Generalsekretär des Departements für Bau, Verkehr und Umwelt, über die kantonale Situation, ging Gemeinderat Patrick Braun auf die örtliche Situation ein. Staufen, so sagte er, habe schon gut vorgesorgt. Die Strassenbeleuchtung wurde auf LED umgerüstet und wird in der Nacht bereits auch 50 Prozent gedimmt. Sie zeitweise ganz auszuschalten, sei aktuell nicht angedacht.

«Bravo!», rief jemand aus den Reihen der rund 80 Zuhörerinnen und Zuhörer, als das Thema Weihnachten angesprochen wurde. Die grosse Tanne, die traditionellerweise auf dem Lindenplatz aufgestellt wird, soll auch heuer beleuchtet werden. Wenn auch nach den Empfehlungen des Kantons nicht ganz durchgehend.