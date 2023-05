Staufen Puls gemessen: Warum die Staufner am Politapéro etwas Verpöntes tun durften Die Bandbreite der angesprochenen Themen am Politapéro war enorm. News gab es zur Schulraumplanung, zu Besoldungsreglementen, Integration und Elektrizitätswerk.

Gemeinderat Gallus Zahno mit den Resultaten der interaktiven Umfrage. Bild: Katja Schlegel

Es war reichhaltig, was der Staufner Gemeinderat am Politapéro am Sonntag servierte – und damit ist nicht die Verpflegung gemeint. Nebst den Finanzen, den Einbürgerungen, über die der Gemeinderat künftig gerne selber entscheiden würde, sowie die Bestrebungen in Sachen Jugendarbeit und Mittagstisch kam eine ganze Bandbreite an Themen zur Sprache.

So zum Beispiel die Schulraumplanung, die Arealentwicklung Zentrum, verschiedene Reglemente, Integration, das Regionale Grundwasserpumpwerk Suret und das Elektrizitätswerk. «Lauter Themen, die sich der Gemeinderat als Schwerpunkte gesetzt hat», so Frau Gemeindeammann Katja Früh.

Zur Schulraumplanung sagte Gemeinderat Gallus Zahno, dass aktuell fünf Architekturbüros und zwei Nachwuchsteams an Ideen für eine Erweiterung arbeiten. Diese müssen Anfang Juli eingereicht werden. «Anfang August werden wir das geeignetste Projekt auswählen.» Geplant sei, mit dem Planungskredit an die Wintergmeind zu gelangen.

Zur Arealentwicklung Zentrum sagte Zahno, dass man das Gebiet zwischen Wiligraben und Rennweg genauer anschauen werde. «Wir wollen die Planung an diesem wichtigen Ort nicht dem Zufall überlassen.» Der Gemeinderat habe die Absicht, die künftige Entwicklung in Form einer Testplanung festzuhalten.

Lohnreglement ist über 20 Jahre alt

Angepackt werden müssen auch in die Jahre gekommene Reglemente, angefangen bei dem über die Besoldung der Gemeinderatsmitglieder. Das Aktuelle stammt aus dem Jahr 2001. «In den letzten 22 Jahren hat sich der Aufwand doch deutlich verändert», bemerkte Früh. Änderungen braucht es unter anderem auch für das Personalreglement, das Reglement über das Anstellungsverhältnis der Musikschullehrkräfte oder das über die Benützung der Schulanlage.

Ebenso dringend sei die Anpassung der Reglemente zu den verschiedenen Werken, so Gemeinderat Patrick Braun, die endlich an das Wachstum Staufens angepasst werden müssten. «Dieses generiert nicht nur Mehreinnahmen, sondern verursacht auch Kosten und bringt den Ausbau der Werke mit sich.» Staufen will zudem analysieren lassen, ob und wie das gemeindeeigene Elektrizitätswerk künftig betrieben werden kann.

Bezüglich Werke werden die Stimmberechtigten bald einen Entscheid zu treffen haben: Das Regionale Grundwasserpumpwerk Suret, beteiligt sind nebst Staufen auch Rupperswil, Hunzenschwil und neu auch Schafisheim, muss neu gebaut werden. «Wir müssen das gemeinsam machen und zwar richtig», so Gemeinderat Patrick Braun. «Das ist ein Generationenprojekt.» Aktuell stehe man noch in Verhandlungen mit der Gemeinde Buchs, auf deren Gebiet die Grundwasserfassung liegt, und mit den Landparzelleninhabern. Braun: «Wir werden im November mit dem Baukredit an die Gmeind gelangen.»

Zum Thema Integration hielt Früh fest, dass man sich dagegen entschieden habe, beim Aufbau einer regionalen Integrationsfachstelle in der Region Lenzburg mitzumachen. Man sei diesbezüglich auf der Verwaltung wie auch in der Schule bereits bestens aufgestellt.

Zum Schluss die Gretchenfrage

Zum Schluss durften die Staufnerinnen und Staufner etwas tun, was an solchen Veranstaltungen verpönt ist: Das Handy verwenden. In einer interaktiven, nicht repräsentativen Umfrage wurde ihnen der Puls gemessen. Dabei zeigte sich, dass eine deutliche Mehrheit das Einbürgern durch den Gemeinderat befürworten würde.

Mit je rund 5 von 6 Punkten hiessen die Anwesenden eine Zusammenarbeit mit Lenzburg bei der Jugendarbeit gut oder halten das Dorffest für eine gute Sache (am 7. und 8. Juli, das nächste Jugendfest findet 2025 statt). Die höchste Punktzahl holte die letzte Frage, die «Gretchenfrage», wie Zahno sie nannte: «Ich bin zufrieden mit der Arbeit des Gemeinderates.» Dafür gab es satte 5,4 Punkte.