Staufen Gemeinderat mahnt: «Die Tendenz mit immer mehr Steuereinnahmen ist auch in unserem Dorf nicht unendlich» Die Steuereinnahmen in Staufen lagen auch 2022 deutlich über dem Budget. Doch die Kurve flache ab, hiess es am Politapéro am Sonntagmorgen. Weiter informierte der Gemeinderat darüber, dass er künftig gerne selber einbürgern möchte.

Beim Zopfhuus gibt es neu einen Kräutergarten, aus dem sich alle Staufnerinnen und Staufner bedienen dürfen. Bild: Katja Schlegel

«Die Kurve flacht ab.» Das sagte Gemeinderat Urs Welti, zuständig für das Ressort Finanzen, am Politapéro zur Entwicklung der Staufner Steuererträge. Nach einem deutlichen Sprung per 2020 dank starkem Bevölkerungswachstum sind diese wieder leicht rückläufig. Es gab immer noch den für Staufen gewohnten Mehrertrag, heuer knapp 876’000 Franken über dem Budget von 9,1 Millionen Franken. Aber es zeige sich, «dass die Tendenz mit immer noch mehr Steuereinnahmen auch in unserem Dorf nicht unendlich ist», so Welti weiter.

Unter dem Strich bringt die Rechnung bei einem Umsatz von 16,2 Millionen Franken einen Gewinn von knapp 150’000 Franken. Budgetiert war ein Verlust von 446’000 Franken. Auf der Aufwandseite schlugen unter anderem der massive Anstieg bei den Baugesuchsprüfungen, Nachbelastungen für die Sozialen Dienste sowie Restkosten für stationäre und ambulante Pflege zu Buche.

Angestiegen ist – wie erwartet – die Nettoschuld. Diese betrug per Ende 2022 knapp 8,7 Millionen Franken, hauptsächlich wegen der grossen Investitionen für das Schulhaus Zopf und die neue Sporthalle. Als «unschönen Punkt» bezeichnete Welti das Elektrizitätswerk, das knapp eine Million Franken im Minus steht. Das gelte es anzuschauen. Mit Blick auf das Budget 2024 hielt Welti fest: «Der Steuerfuss müsste stabil bleiben.» Dieser beträgt seit diesem Jahr 82 Prozent, zuvor waren es 76 Prozent.

Gemeinderat will künftig selber einbürgern

Wie Frau Gemeindeammann Katja Früh bei der Begrüssung der rund 50 Anwesenden angekündigt hatte, präsentierte der Gemeinderat am Sonntagmorgen einen dicken Strauss an Themen. Nebst den Finanzen ist auch die Absicht des Gemeinderats bemerkenswert, künftig Einbürgerungen selber vorzunehmen und dies nicht mehr der Gemeindeversammlung zu überlassen.

So handhaben das bislang fünf von 20 Gemeinden im Bezirk: Meisterschwanden, Hunzenschwil, Möriken-Wildegg, Seon und Niederlenz. Eine solche Kompetenzendelegation hätte eine Änderung der Gemeindeordnung zur Folge, darüber muss an der Gmeind und an der Urne entschieden werden.

Begegnungszonen seien wichtig, sagte Frau Gemeindeammann Katja Früh, insbesondere, wenn man so stark wachse wie Staufen. Deshalb wird der Spielplatz neben dem Schulhaus Zopf in diesem Sommer erweitert. Bild: Katja Schlegel

Gute Nachrichten hatte Früh für Eltern und Kinder, und zwar gleich doppelt. Einerseits sei man mit Lenzburg im Gespräch bezüglich Aufbau einer gemeinsamen Jugendarbeit. Weiter will Staufen ab dem kommenden Schuljahr im Foyer der neuen Sporthalle in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter einen Mittagstisch beziehungsweise eine Tagesstruktur anbieten. Früh: «Die Eltern werden informiert, sobald im Hintergrund alles geregelt ist.»