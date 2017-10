Zusammen mit 300 anderen Statisten durfte Laura bereits am frühen Morgen im Stadion Brügglifeld mit von der Partie sein. Dort wurde ihr die Ehre zuteil, zusammen mit ihrer Mutter und Lisbeth Casutt von der Wunderlampe in der ersten Reihe sitzen zu dürfen. Natürlich als FC Aarau-Fan mit Aarauer-Fahne. Am späteren Nachmittag gings dann zum Bahnhof Aarau, wo die letzte Szene auf dem Programm stand. Das war der grosse Moment für Laura. Im Vorfeld wurde sie von der Regie angewiesen, wie sie sich als Bahnreisende zu verhalten habe. Zusammen mit einem weiteren Statisten durfte sie dann auf dem Bahnhofplatz auf die Protagonisten Helmut Berger und Martin Ostermeier zugehen. Ostermeier hat beim Bestatter die Rolle des Pathologen inne, Berger spielt in dieser Staffel den Vater des Rechtsmediziners.

Autogramme Shirt und Rollator

«Ich bin schon etwas nervös», sagt Laura kurz vor dem Dreh. Dreimal muss Laura in ihre «Rolle» schlüpfen, bevor die Szene im Kasten ist. Kein Problem für Laura. Im Gegenteil, für sie hätte dieser Moment ewig dauern können. Sie werde diesen Tag nicht so schnell vergessen, meinte sie am Ende der Dreharbeiten. Sie habe es genossen. Und es freut sie, dass sie mit Samuel Streiff, Martin Ostermeier und Helmut Berger Fotos machen konnte.

Gerne hätte sie auch Mike Müller getroffen. «Ich habe auch Autogramme bekommen, von Samuel auf meinem Shirt, Helmut und Martin haben auf meinem Rollator unterschrieben», sagt die 17-Jährige mit einem Strahlen im Gesicht. Schon von Kindsbeinen an wollte sie Schauspielerin werden. Mit dieser Statistenrolle ging ein kleiner Teil davon in Erfüllung. Beruflich hofft sie, eine praktische Ausbildung (PrA) in einem Kunstatelier machen zu können. Geschnuppert hat sie bereits.

Mord in der Brügglifeld-Kabine

Nun freut sich die Winterthurerin aber erst einmal darauf, die 6. Staffel am Fernsehen mitverfolgen zu dürfen. Thema der letzten Folge: In den Kabinen des Stadions Brügglifeld passiert ein Mord. Der Bestatter Luc Conrad (Mike Müller) deckt nicht nur den Todesfall auf, sondern bringt dunkle Machenschaften aus der Welt des Fussballs ans Licht – zusammen mit der Kommissarin Anna-Maria Giovanoli (Barbara Terpoorten). Die Dreharbeiten sind sich in der Schlussphase. Die Szenen im Brügglifeld und am Bahnhof zählen zu den wenigen, die für die 6. Staffel in Aarau gedreht wurden.

Start der 6. Staffel ist am 2.1.2018, 20 Uhr, SRF 1. Dann gibt es ein Wiedersehen mit der ganzen Crew, zu der auch Reto Stalder (Fabio Testi), Suly Röthlisberger (Erika Bürgisser) und Samuel Streiff (Reto Doerig) gehören.