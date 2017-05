Im Aarauer Schachen blüht und spriesst die Natur. Das Reiterstadion ist bereit für die beiden Frühjahrsrenntage, die dem Publikum einmal mehr die ganze Palette des Pferderennsports – Trab, Flach-, Hürden-, Jagd- und Cross-Country-Rennen – bieten. Komplett erneuert wurde die Hecke des spektakulären Tribünensprungs. Ein «Face-Lifting» haben zudem der Teich sowie das Einlaufhindernis erfahren. Nostalgiker können allerdings beruhigt sein: Rein optisch präsentiert sich die Bahn unverändert.

Es sind einmal mehr Aarauer Gewerbetreibende, die den traditionellen Mai-Preis der Traber, dotiert mit 12 000 Franken, als Sponsoren ermöglichen. Im Hauptereignis des Tages kommt es zum ersten Direktvergleich zwischen dem 2017 noch ungeschlagenen Spike (Nathalie Gonin) und Slow du Beauvoisin (Jean-Bernard Matthey). In Abwesenheit von Swedishman, dem aktuell besten Traber in der Schweiz, könnte nach dem zuletzt Gezeigten der vorne startende Rebus ein Wörtchen mitreden. Dasselbe gilt für Podium du Rib mit der Ex-Schöftlerin Barbara Aebischer-Schneider im Sulky, sofern sich der 14-Jährige gegenüber seinem Auftritt in Fehraltorf zu steigern vermag.

Süsse Überraschung zum Muttertag

Ebenfalls am 14. Mai steht für die Galopper ein Jagdrennen auf dem Programm, das zum Gedenken an Werner R. Britschgi-Hassler ausgetragen wird. Der Aarauer Unternehmer war einer der Initianten einer permanenten Rennbahn im Schachen, die im Oktober 1947 tatsächlich in Betrieb genommen werden konnte. Britschgi, ab 1960 Präsident des Aargauischen Rennvereins, war Besitzer des Vollblüters Lorenzaccio, der im Schachen ein Publikumsliebling war.

Beim Auftakt um 13.45 Uhr geht es für die Traber im Stuten-Cup der Aargauer Zeitung um ein Preisgeld von 10 000 Franken. Als Sponsorin eines Flachrennens wieder mit dabei ist auch die Gruppe «Lenzburger Unternehmen». Und weil am Sonntag Muttertag ist, gibts für alle Damen im Schachen eine süsse Überraschung, offeriert vom Jaisli-Beck.

Zwei Wochen später, am 28. Mai, steht der Grosse Preis des Kantons Aargau im Mittelpunkt. Alimentiert wird dieses Jagdrennen über den schweren Kurs mit dem neuen Tribünensprung aus dem Swisslos-Sportfonds Aargau, also nicht auf Kosten der Steuerzahler. Bei den Trabern steht der Preis der Feldschlösschen Getränke AG und Blattner Getränke Küttigen im Vordergrund. Die Brauerei aus Rheinfelden kreuzt dann mit dem historischen Sechsspänner auf. Beide Renntage enden, wie in Aarau üblich, mit einer Cross-Country-Prüfung.

Kleine Felder

Die Felder in den Hindernisrennen bewegen sich laut Béatrice Kovacs, Geschäftsführerin des Aargauischen Rennvereins sowie Sponsor- und Rennchefin, seit Jahren im einstelligen Bereich, weil «es für diese Sparten in der Schweiz nur wenige gut ausgebildete Pferde gibt und weil die Konkurrenz zur Bahn in Avenches gross ist». Anders als Letztere ist die Aarauer Bahn aber eine ausgesprochene Hindernisbahn. Die Felder im Schachen sind im Galoppsektor generell eher klein. Das ist auch am Muttertag der Fall. In fünf von acht Rennen sind weniger als acht Pferde am Start. In diesen fünf Rennen, vier Galopp- und einem Trabrennen, sind demzufolge Platzwetten nur auf die beiden erstplatzierten Pferde (und nicht die ersten drei) gewinnberechtigt. (hr/uw)