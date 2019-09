Die 3206 Zuschauer am Samstagabend im Brügglifeld wurden schon vor dem Anpfiff des attraktiven Spiels zwischen Aarau und Schaffhausen (3:1) das erste Mal positiv überrascht: Beim Einmarsch der Mannschaften entrollte die «Szene Aarau» auf der Stehrampe eine tolle Choreografie: Vor der Aarauer Altstadt-Silhouette trägt ein Mann eine Laterne, davor der Spruch «en Stadt voll Tradition» und ein Teil der Melodie des «Bachfischet»-Lieds, das am Abend zuvor tausende Kinder in den Altstadt-Gassen sangen.

Beim genaueren Betrachten des Schauspiels fiel auf: Auf einer Seite der Laterne, die am Sonntag vor dem Aarauer Bahnhof stand, standen fünf Jahreszahlen. Viele fragten sich, warum ausgerechnet diese Jahreszahlen. Die Antwort kannten – wenn überhaupt – nur die Geschichtsbewanderten unter den Matchbesuchern.