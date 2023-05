Staffelbach Der Staffelbacher Sandstein hat die Wirtschaft und die Baukultur der Region geprägt Ein neu erschienener Kunstführer der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte beschreibt den Sandsteinabbau in Staffelbach.

Dominik Sauerländer erklärt im Steinbruch Friedlistall den Sandsteinabbau. Bild: Sibylle Haltiner

Im 19. Jahrhundert war der Sandsteinabbau ein wichtiger Wirtschaftszweig für die Dörfer Staffelbach und Wittwil. Viel Material wurde direkt in der Region verbaut, doch Sandsteinlieferungen gingen sogar nach Basel und in die Ostschweiz.

Die Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte GSK hat nun dem Sandsteinabbau einen Kunstführer gewidmet. Dominik Sauerländer, Historiker und Autor der 36 Seiten umfassenden Schrift, führte am Freitagabend anlässlich der Buchvernissage durch den Staffelbacher Steinbruch Friedlistall. Markus Schneider, leitender Redaktor der Kunstführer, begleitete den Anlass und Priska Hauri, Leiterin des Sandsteinmuseums, zeigte anschliessend die Ausstellung.

Entstehung, Abbau und Verwendung des Sandsteins

Die 1880 gegründete Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte GSK widmet sich dem baugeschichtlichen Kulturerbe der Schweiz und hat bisher beinahe 1100 Kunstführer herausgegeben. Dominik Sauerländers Band «Der Sandsteinabbau in Staffelbach» behandelt neben der Beschreibung des Abbaus auch die verschiedenen Steinbauten in den beiden Dörfern sowie im gesamten Mittelland, die geologische Entstehungsgeschichte und die Erinnerungskultur im Museum.

«Es gibt erstaunlich wenig Aufzeichnungen zum Staffelbacher Sandsteinabbau», berichtete Dominik Sauerländer. «Die ersten schriftlichen Aufzeichnungen stammen aus dem 18. Jahrhundert.» Der Abbau begann jedoch viel früher. Wie Sauerländer in seinem Kunstführer erwähnt, konnte aufgrund baulicher Untersuchungen der Zofinger Pulverturm, der aus dem 14. Jahrhundert stammt, als das älteste bekannte Bauwerk aus Staffelbacher Sandstein identifiziert werden.

Die Spuren des Abbaus sind immer noch sichtbar

Am Freitagabend zeigte Dominik Sauerländer den Besucherinnen und Besuchern der Buchvernissage die beeindruckenden Kavernen des Steinbruchs Friedlistall in der Nähe des Staffelbacher Schützenhauses. Dort wurde bis in die Mitte der 1960er-Jahre Sandstein im Untertagbau abgebaut. Dadurch entstanden etwa zwölf Abbaukavernen, die zwischen 18 und 20 Meter hoch und ungefähr ebenso tief sind. Unterbrochen werden sie durch Stützwände. Der Untertagbau hatte gegenüber dem Tagbau, wie er beispielsweise im nahe liegenden Steinbruch Böhl betrieben wurde, den Vorteil, dass der darüberstehende Wald erhalten blieb. Zudem musste die Humusschicht sowie der darunterliegende Grobsandstein, der viele Fossilien enthält, jedoch für den gewerblichen Abbau uninteressant ist, nicht entfernt werden.

Dominik Sauerländer wies auf die immer noch vorhandenen Abbauspuren im Friedlistall-Steinbruch hin, wie zum Beispiel die Einschlagkerben von Keilen und die Schrotgräben. Von oben nach unten und von vorn nach hinten wurden Steinblöcke von etwa 60 mal 60 mal 100 Zentimetern herausgebrochen und mit Pferdefuhrwerken abtransportiert. In seinem Kunstführer beschreibt der Historiker die Abbautechnik anschaulich: Mit Pickeln und Minierstangen wurden die Schrotgräben, auch Schrame genannt, ausgekratzt und die Quader mit Keilen vom Untergrund abgesprengt. Fotos im Kunstführer zeugen von der harten und gefährlichen Arbeit, die damit verbunden war.

In unmittelbarer Nähe verbaut

«Der Staffelbacher Sandstein wurde in der Region oft verbaut», erklärte der Historiker Sauerländer. «Oft bauten ab dem Ende des 18. Jahrhunderts vermögende Bauern ihre Häuser aus Sandstein. Später wurde er durch den industriell hergestellten Backstein ersetzt.» Auf dem kurzen Weg vom Steinbruch Friedlistall zum Sandsteinmuseum, wo die Buchvernissage mit einem Besuch der Ausstellung endete, konnte Sauerländer seine Ausführungen an mehreren Gebäuden, bei welchen das Wohnhaus aus Sandstein, Stall und Tenne jedoch aus Holz und Backstein bestehen, veranschaulichen.