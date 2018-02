In Aarau gehen die Emotionen nicht ganz so hoch wie andernorts. Dennoch gibt die Städteinitiative des Vereins Aarau Mobil zu reden. Die Initiative bezweckt, den Anteil des sogenannt sanften Verkehrs – Velo-, Fuss- und öffentlicher Verkehr – am Gesamtverkehrsvolumen stetig zu steigern.

Etwa, indem man bei jedem öffentlichen Bauprojekt prüft, was man zur Verbesserung der Situation für die genannten Verkehrsarten beitragen könnte. Der Stadtrat sieht in der Initiative dieselbe Stossrichtung, wie er mit dem Kommunalen Gesamtplan Verkehr kürzlich eingeschlagen hat. Er stellt der Initiative dennoch einen direkten Gegenvorschlag entgegen.

Beide verankern die Förderung des sanften Verkehrs in der Gemeindeordnung. Die Initiative ist dem Stadtrat aber insgesamt zu konkret formuliert. Er fürchtet, zu wenig Spielraum zu haben und Massnahmen umsetzen zu müssen, die zu wenig bringen.

Komplett gegen Initiative und Gegenvorschlag ist die SVP. Die FDP unterstützt den Gegenvorschlag. CVP, EVP, BDP, Grüne, Grünliberale, SP und Pro Aarau unterstützen sowohl die Initiative als auch den Gegenvorschlag, bevorzugen aber teilweise Letzteren. (NRO)