SP Aarau sagt sowohl Ja zur Städteinitiative von Aarau Mobil als auch zum Gegenvorschlag des Stadtrats. «Dass das zunehmende Verkehrschaos in Aarau Wirtschaft, Umwelt und Gesundheit belastet, ist unbestritten», begründet die SP. Um das Aarauer Strassennetz zu entlasten, müsse der Fuss-, Velo- und öffentliche Verkehr gefördert werden. Die SP begrüsse die vorgesehene Verankerung des Anliegens in der Gemeindeordnung: «Dies erhöht die Verbindlichkeit dieser Ziele und gibt der Stadt bei den Verhandlungen mit dem Kanton mehr Gewicht.» Die SP Aarau favorisiere die Initiative gegenüber dem Gegenvorschlag, «weil sie zusätzlich konkrete Handlungsanweisungen vorgibt – beispielsweise mehr Veloabstellplätze am Bahnhof und eine bessere Anbindung der Quartiere an die Innenstadt».

Die SVP Aarau Rohr hingegen findet deutliche Worte gegen das Anliegen des Vereins Aarau Mobil: «Überflüssig» sei die Initiative. Die Forderungen der Initianten würden bereits durch den Kommunalen Gesamtplan Verkehr (KGV) erfüllt, der praktisch zeitgleich mit der Lancierung der Initiative vom Stadtrat beschlossen worden sei. «Im Gegensatz zur ideologielastigen Volksinititative ist der Gesamtplan ausgereifter und umfassender ausgestaltet», so die SVP in einer Medienmitteilung. «Ausserdem kann der KGV den künftigen Mobilitätsbedürfnissen unbürokratischer angepasst werden als ein Gesetz in der Gemeindeordnung.»

Auch befürchtet die SVP durch die Initiative «schwerwiegende Folgen für die Aarauer Bevölkerung sowie für Gewerbe und Detailhandel»: Dass die Initiative verlange, den Anteil des Fuss-, Velo- und öffentlichen Verkehrs stetig zu erhöhen, «bedeutet in letzter Konsequenz, dass die Stadt Aarau verpflichtet werden kann, den Individualverkehr komplett zu reduzieren». Auch den stadträtlichen Gegenvorschlag lehnt die SVP ab. (NRO)