Das kommt überraschend: Der Aarauer Stadtrat plant, die gesamte Siedlung «Auf Walthersburg» mit 59 Miet- und Alterswohnungen von der jetzigen Besitzerin «Swiss Re» zu kaufen – für 33 Mio. Franken. Das teilte er gestern mit. Das Geschäft wird am 25. März dem Einwohnerrat vorgelegt. Weil es sich um eine Investition des Finanzvermögens handle, so Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker auf Anfrage der AZ, brauche es keine Volksabstimmung.

Der Kauf soll per 1. Juni erfolgen. Der Stadtrat will damit «die Präsenz auf dem Immobilienmarkt im Segment Mietwohnungen und Alterswohnungen ausbauen und stärken», heisst es in der Medienmitteilung. «Die Immobilienstrategie der Stadt Aarau unterstützt eine aktive Immobilien- und Landpolitik. Sie hat zum Ziel, den Wohn- und Wirtschaftsstandort Aarau zu stärken.»

Kurzfilm über das Seniorenzentrum «Auf Walthersburg», erstellt von Bewohner H.U. Förtsch: