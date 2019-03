In den Anstellungsverfügungen (den Arbeitsverträgen) standen sowohl ein Bruttojahres- als auch ein Stundenlohn, die wegen des Rechenfehlers aber nicht übereinstimmten. Welcher nun gelten soll, darüber stritten sich Nachtwachen und Stadt. Der Stadtrat behauptete von Anfang an, man habe sich mit den Angestellten auf den Stundenlohn geeinigt, ein Bruttojahreslohn sei dabei nie massgebend gewesen. Die Nachtwachen beharren auf das Gegenteil, zumal auch die Gehaltsbänder der Stadt auf den Jahreslohn abstellen. Einem der betroffenen Teilzeitangestellten wurde zum Beispiel ein Stundenlohn von 25,85 Franken ausbezahlt, bezogen auf den Bruttojahreslohn wären es aber 28,60 Franken gewesen – macht einen Unterschied von 2,75 Franken pro Stunde. Bei einem Manager-Lohn verschmerzbar, für Angestellte im Tieflohn-Segment allerdings ein namhafter Betrag.

Konkret geht es um Lohnnachzahlungen in der Grössenordnung von 40'000 Franken. Die Nachtwache-Angestellten machten geltend, ihnen sei der Stundenlohn aus dem vereinbarten Bruttojahreslohn falsch respektive zu tief berechnet worden. Konkret wurde der Ferienlohnanteil doppelt abgezogen.

In den Augen vieler war das absehbar: Der Stadtrat Aarau hat nun seinen Lohnstreit mit sechs Angestellten des Altersheims Golatti auch vor Bundesgericht verloren. Bereits das Verwaltungsgericht hatte den Heim-Nachtwachen, die teils heute noch für die Stadt arbeiten im letzten Sommer Recht gegeben.

Hilfe von der Gewerkschaft

Nachdem eine andere Altersheim-Angestellte den Fehler in ihrem Vertrag bemerkt und erfolgreich reklamiert hatte, erhielten die anderen sechs ahnungslosen Betroffenen neue Anstellungsverfügungen, die nur noch den zu tief berechneten Stundenlohn, aber keinen Bruttojahreslohn mehr enthielten. Es gehe nur um Formalitäten, wurde ihnen gesagt. Also unterschrieben sie. Erst eine ganze Weile später wurde ihnen bewusst, dass etwas nicht stimmte; dass man ihnen nur den falsch berechneten Stundenlohn auszahlte, aber nicht den aus ihrer Sicht vereinbarten Jahreslohn. Mittlerweile vom Personalverband VPOD unterstützt, wandten sich die Betroffenen mehrfach an die Stadt und baten um eine Nachzahlung der jahrelang zu tief ausgezahlten Löhne. Der Stadtrat wies das Anliegen ab. Woraufhin die Nachtwachen den Fall ans Verwaltungsgericht brachten.

Und dieses gab den Nachtwachen im Mai recht: «Der in den ursprünglichen Anstellungsverfügungen ausgewiesene Bruttojahreslohn gilt als gültig verfügt», hiess es im Urteil. Und wenn dieser, wie vom Stadtrat behauptet, aus dem Stundenlohn falsch hochgerechnet worden sei, so sei die Stadt selbst schuld. Die Nachtwachen hätten auch nicht selber und früher merken müssen, dass etwas nicht stimme. Laut dem Verwaltungsgericht würde dies voraussetzen, dass man von den Beschwerdeführern erwarten durfte, die Ansätze richtig umzurechnen (vom Stunden- auf den Jahreslohn oder umgekehrt), was nicht einmal der Anstellungsbehörde, die mit dieser Materie bestens vertraut sein sollte, auf Anhieb gelungen ist».

In die gleiche Kerbe schlägt nun das Bundesgericht mit seinem Urteil vom 18. März 2019. Weder sei mit dem Verwaltungsgericht Bundesrecht verletzt worden, noch werde die Gemeindeautonomie eingeschränkt oder sei der Entscheid willkürlich. Die Nachtwachen durften auf die Richtigkeit sämtlicher Angaben in ihrem Vertrag und somit auch auf den höchsten angegebenen Lohn – im konkreten Fall den Bruttojahreslohn – vertrauen.

Der Stadtrat hat also auf der ganzen Linie verloren, die Nachtwachen erhalten ihre Lohn-Nachzahlungen. Auf Anfrage sagt der Aarauer Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker, diese würden noch im März ausgeführt – mittlerweile handelt es sich um 46'000 Franken.