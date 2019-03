Sechs – teils ehemalige – Angestellte der Nachtwache im Altersheim Golatti haben sich beim Aarauer Stadtrat gemeldet: Ihnen sei der Stundenlohn aus dem vereinbarten Bruttojahreslohn falsch respektive zu tief berechnet worden. Konkret wurde der Ferienlohnanteil doppelt abgezogen.

Der Stadtrat hielt dagegen: Man habe sich mit den Angestellten direkt auf den Stundenlohn geeinigt; ein Bruttojahreslohn sei dabei nie massgebend gewesen.

Bereits das Verwaltungsgericht hatte im letzten Sommer den Heim-Angestellten in dieser Sache Recht gegeben. Und zwar deutlich. Doch obwohl sogar der Einwohnerrat mit einem Postulat forderte, die Stadt möge ihren Fehler einsehen, die strittige Lohn-Nachzahlung von insgesamt 40'000 Franken leisten und den Streit mit ihren Angestellten beilegen, zog der Stadtrat das Urteil weiter ans Bundesgericht. Auch dort verlor er nun. Das gab die Gewerkschaft VPOD gestern in einer Medienmitteilung bekannt.

Noch mehr Angestellte betroffen?

"Der VPOD geht davon aus, dass mehr Angestellte von den falsch berechneten Löhnen betroffen sind, obwohl dies die Stadt Aarau nie bestätigt, aber auch nicht widerlegt hat", heisst es weiter in der Medienmitteilung. "Der Verband fordert deshalb, dass überprüft wird, ob weitere Angestellte betroffen sind. Falls dem so ist, muss eine Rückzahlung von allfällig falsch berechneten Löhnen vorgenommen werden. Ausserdem muss die Stadt Aarau diesen Fall lückenlos aufarbeiten und die richtigen Konsequenzen daraus zu ziehen."

Weiter kritisiert der VPOD, dass die Stadt nach einem klaren Verwaltungsgerichtsurteil noch ans Bundesgericht gelangt sei und so Steuergelder verschwendet habe. Und dass sie wegen einer vergleichsweise tiefen Lohnnachzahlungssumme gegen ihre Angestellten vorgehen, die sich zudem noch in einem Tieflohnsegment befänden. "Diese leichtfertige Verwendung von Steuergeldern, obwohl es bei der Streitsumme um einen Betrag geht, der in keinem Verhältnis zum Aufwand steht und die Beschwerde ans Bundesgericht als beinahe aussichtlos zu betrachten war, ist aus Sicht des VPOD politisch aufzuarbeiten."

Ausserdem sei festzustellen, wem die entstandenen Verfahrens- und Parteikosten stadtintern auferlegt werden, schreibt VPOD-Regionalsekretärin Silvia Dell'Aquila, ehemalige Einwohnerrätin. "Würden diese den städtischen Alters- und Pflegeheimen, da sie Eigenwirtschaftsbetriebe sind, weiterverrechnet, zahlen neben den Steuerzahlenden möglicherweise auch die Bewohnerinnen und Bewohner über die Heim-Taxen die Fehler des Stadtrates. Dies darf auf keinen Fall geschehen."

