Stadtrat mit Motion beauftragt: Ausländer und Jugendliche sollen mitpolitisieren

Eigentlich, so schreibt der Stadtrat in seiner Stellungnahme, gebe es mit der Petition bereits ein solches Vorstossrecht. Geprüft werden soll nun aber eine Ausländermotion analog zur Bürgermotion, die – bei Zustimmung der Legislative – ein verbindlicher Auftrag an den Stadtrat ist. Denkbar seien auch Ausländerbeiräte als städtische Kommissionen oder der Einsitz von Ausländerinnen in Stadtteilkommissionen, so der Stadtrat. Was die Jugendlichen betrifft, so will der Stadtrat unter anderem die Einführung eines Jugend­parlaments und «Jugendsitze» in städtischen Kommissionen in Betracht ziehen.

Laszlo Etesi (SP) als Sprecher der Motionäre wies seine Ratskolleginnen darauf hin, dass «das, was wir hier machen, ein Privileg ist». Klar sei es Nichtstimmberechtigen schon heute möglich, sich über andere Kanäle Gehör zu verschaffen, aber «die gewünschte politische Veränderung via Vorstoss selber in die Hand nehmen zu können, befreit und emanzipiert».

«Was für uns Schweizerinnen möglich ist, soll zu einem gewissen Teil auch für Ausländer gelten», so Lukas Häusermann (CVP). Patrik Dober (Pro Aarau) betonte, heute sei mehr als ein Viertel der Stadtbevölkerung von der politischen Partizipation ausgeschlossen, «Menschen mit Bedürfnissen, aber auch frischen Ideen und kreativen Vorschlägen».

Daniel Ballmer (Grüne) hielt den ersten Teil seines Votums auf Rätoromanisch respektive Sursilvan – die aus Sedrun stammende Stadträtin Angelica Cavegn schien es zu freuen –, um herauszustreichen, dass «wir in der Schweiz alle wissen, wie es ist, im eigenen Land ein fremder Fötzel zu sein». Seine Fraktion werde die Motion überweisen: «Im schlimmsten Fall stösst das Recht auf völliges Desinteresse, im besten Fall beteiligen sich ein paar Menschen ohne Schweizer Pass an der Gemeindepolitik.»

Die Mehrheit der FDP-Fraktion werde die Motion überweisen, sagte Martin Bahnmüller. Man wolle dem Stadtrat aber ein paar Punkte mit auf den Weg geben. So soll ein Motionsrecht nur für Ausländer mit längerfristigem Aufenthaltsstatus gelten; und beim Mindestalter für die Jugendlichen bitte man um «Vernunft».

Die SVP lehnte die Motion geschlossen ab. Simon Burger: «Es geht hier primär um das Ausländerstimmrecht, das man in Teilschritten zu erreichen versucht. Auf nationaler Ebene wäre es chancenlos, deshalb werden solche Motionen landauf und landab in linksdominierten Städten eingereicht. So entsteht ein Flickenteppich, dann ruft man nach einer einheitlichen Regelung und dann wird es ganz eingeführt.» Für die SVP komme zuerst die Staatsbürgerschaft, dann die Mitbestimmung. (nro)