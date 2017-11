Seit Freitag liegen die revidierte Bau- und Nutzungsordnung (BNO) sowie die entsprechenden Nutzungspläne noch einmal im Rathaus auf. Zum einen musste die Eintragung der Gewässerräume im Bauzonen- und Kulturlandplan nochmals überarbeitet werden. Zum andern machen Änderungen an der BNO und an den Plänen, die im Gefolge der Einwendungen vorgenommen wurden, eine nochmalige Auflage nötig. Dabei geht es ausschliesslich um diese Änderungen. Eine Einwendung kann nur gegen die Änderungen erhoben werden.

Im Detail wurden die Änderungen erst mit der neuerlichen Auflage publik. In einer am Montag veröffentlichten Mitteilung der Stadt hiess es schon einmal, die Anliegen der Einwender seien mit diesen in den letzten Wochen besprochen worden. Und: «Es konnten dabei in einigen Fällen Lösungen gefunden werden, welche mit den Zielsetzungen der Stadt und den rechtlichen Rahmenbedingungen im Einklang stehen.»

Ungeliebter IBA-Gebäuderiegel

257 Einwendungen waren eingegangen. Als die beiden grossen Hauptthemen der Einwendungen bezeichnet der Leiter Stadtentwicklung, Kurt Schneider, die geplante Umzonung zwischen Aarekanal und Erlinsbacherstrasse, gegen welche rund zwei Drittel der Einwendungen sind, und die Gartenstadt. Zu einem Entgegenkommen bereit war man grundsätzlich dort, wo die Ziele der Stadt nicht infrage gestellt waren.

Im Fall Erlinsbacherstrasse wurden an der Einigungsverhandlung im September verschiedene Varianten zur Diskussion gestellt. Die Umzonung der ganzen Parzelle von der Wohnzone zweigeschossig in die Zone Arbeiten und Wohnen dreigeschossig würde der IBAarau erlauben, eine Wohnüberbauung von rund 500 m Länge zu realisieren. Innerhalb des Gestaltungsspielraums hat der Stadtrat nun eine Korrektur der Vorlage verabschiedet.

Festhalten an Aufzonung

Die Forderung der Einwender, auf die Aufzonung zu verzichten, hat er dabei nicht berücksichtigt. Von einem Gestaltungsplan, der eine noch höhere Ausnützung und höhere Gebäude ermöglichen würde, ist aber nicht mehr die Rede. Vor allem hat der Stadtrat nun die Zone Arbeiten und Wohnen auf rund die Hälfte reduziert. Der Bereich westlich der heutigen Garagen soll ausgenommen und der Zone öffentliche Nutzung zugeschlagen werden.

Im Osten erscheint nun zudem der Bauvorbereitungsplatz des Kraftwerks als Teil der Zone Energie und steht damit für die Wohnüberbauung nicht mehr zur Verfügung. Allerdings gehört nun auch das bisher als Freiraum definierte Rondell auf der Brücke westlich des Kraftwerks zur Zone Energie.

Die Einwender verlangten weiter, dass ein 20 Meter breiter Weg für die Bevölkerung entlang dem Kanal offengelassen werde. Auf dem Bauzonen- und Kulturlandplan ist nun ein 15 Meter breiter Freiraum erkennbar, der sich gegen Osten hin aber verengt. Gestützt auf ein Gutachten, wurde ein entsprechender Gewässerraum entlang dem Aarekanal ausgeschieden.

Ergänzungen zur Gartenstadt

Beim zweiten Brennpunkt, der Gartenstadt, gab es nach Schneiders Angaben Einwendungen von Befürworter- wie von gegnerischer Seite in Bezug auf die Höhe der neu eingeführten Ziffern. Um die angestrebten Ziele – grosszügige Durchgrünung, strukturelle Erhaltung und massvolle Verdichtung – sicherzustellen, habe man die Bestimmungen ergänzt. So soll nun etwa der Stadtrat im Einzelfall, wenn die strukturelle Erhaltung und die grosszügigen Durchgrünung durch die volle Ausschöpfung der Grundmasse beeinträchtigt würde, reduzierte Grundmasse festlegen. Im Normalfall sind eine Gebäudelänge von 22 Meter, eine Überbauungsziffer von 0,35 und eine Gründflächenziffer von 0,45 einzuhalten.

Das grosse Interesse am Rohrer Hinterfeld, «manifestierte sich», so Schneider, «nicht in den Einwendungen» Auch hier wurde jedoch eine Präzisierung vorgenommen: Bauvolumen, die «nicht massstäblich» sind, sollen nicht unmittelbar neben den bestehenden Einfamilienhäusern gebaut werden können. Dies ist als bindende Vorgabe an den erforderlichen Gestaltungsplan definiert.

Was wurde sonst noch geändert? Verschiedene Details, lässt Schneider durchblicken. So habe man für die Herzberg-Siedlung die Möglichkeit zu einer beschränkten Erweiterung im Erdgeschoss geschaffen, damit die Siedlung auch eine Zukunft habe. Oder: Beim Nordpark gehen die Vorschriften nun mehr auf das spezielle Gebäude ein. Es werde näher abgebildet, was heute in Rechtskraft sei, sagt Schneider.

Die Vorschriften für Besondere Bauten wurden präzisiert. In der BNO heisst es jetzt nur noch: «Die Besonderen Bauten sind in ihrer Substanz geschützt und fachgerecht zu unterhalten.» Der Passus, der die Voraussetzungen für Veränderungen oder einen Abbruch definierte, wurde gestrichen.

Ausdrücklich festgehalten wird nun auch, dass es bei Mehrfamilienhäusern keine Reduktion des gesetzlichen Gebäudeabstands gibt – «auch nicht bei Mehrfamilienhäusern auf dem gleichen Grundstück». In Abweichung von den Regelbaumassen wurde dem westlich an den Bahnhofplatz angrenzenden Gebäude eine Gesamthöhe von 33 m zugestanden. Damit soll eine bauliche Entwicklung des Sorell-Hotels «Aarauerhof» ermöglicht werden.