Dem ist sicher so. Der Buchser Einwohnerrat Reto Fischer hat in einem Interview erklärt, er sei schon vor einem halben Jahr angefragt worden.

Es ist klar, dass an der Kommission vorbei etwas vorbereitet worden ist. Dieses Vorgehen schadet dem Vertrauen in die politische Zusammenarbeit.

Hanspeter Thür: Die nochmalige, intensive Diskussion überrascht mich nicht. Aber ich bin erstaunt, dass dem Initiativkomitee «Unser Stadion» fünf Mitglieder der FGPK angehören. An der Sitzung vom Dienstag, 13. August, haben wir nach bestem Wissen gegen 50 Fragen beantwortet. Der Standort Obermatte war kein Thema. Ich hätte in der Kommission dazu gerne die Argumente des Stadtrates eingebracht.

Wenn man ernsthaft eine Alternative hätte abklären und die kritischen Punkte prüfen wollen, hätte man die Idee spätestens vor einem Jahr lancieren müssen. Nach der Sitzung, in der der Einwohnerrat die Volksmotion behandelte. Wenn man es erst jetzt, zehn Tage vor dem Einwohnerratsentscheid macht, gibt es für mich nur eine Interpretation: Man will gar nicht, dass die heiklen Fragen zur Obermatte gestellt werden.

Und?

Die Obermatte ist null erschlossen. Keinerlei Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Die Idee, die SBB bewilligten eine Stadion-Haltestelle, ist unrealistisch. Ein Projekt auf der grünen Wiese mit erheblichen Erschliessungskosten! Unrealistisch ist auch, dass Aarau ohne Querfinanzierung günstiger zu einem Superleague-tauglichen Stadion käme.

Was hält der Stadtrat vom aktuellen Projekt im Torfeld Süd?

Noch nie in der ganzen Stadionfrage hatte der Einwohnerrat, haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger derart viele Informationen darüber, was der Stadtrat für eine Überbauung ermöglichen will. Man weiss, wo die vier Hochhäuser stehen werden, wie die Umgebung aussehen wird, was für eine soziale Mischung angedacht ist, wie die Quartierversorgung sein wird – all das ist im Gestaltungsplan detailgenau geregelt. Das wird ein attraktives Wohnquartier – in Ergänzung zum Aeschbachareal.

Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit der HRS?

Es ist kein Spaziergang. Aber wir haben gemeinsam mit einer sachlichen Grundhaltung ein überzeugendes Projekt zustandegebracht.

Die unendliche Geschichte des Aarauer Stadions: