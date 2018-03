Der Mieter war eine Privatperson aus Unterentfelden namens Idriz Muhaxeri. Erst am 5. März wurde der Stadtverwaltung nach einer entsprechenden Meldung der Kantonspolizei klar, dass der Racletteplausch ein Anlass des IZRS ist.

Noch am gleichen Tag wurde der Mietvertrag von der Stadt mittels eingeschriebenem Brief annulliert. Bekanntlich wich der Zentralrat danach in ein Veloclublokal in Fulenbach SO aus, das ebenfalls von einer Privatperson gemietet wurde. Entsprechend überrascht war die Gemeinde hinterher, als sie erfuhr, dass bei ihnen ein IZRS-Anlass stattgefunden hatte.