Am Dienstag tagte die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FGPK), nächste Woche finden die Fraktionssitzungen statt. Für die Einwohnerratssitzung vom 25. März sind neben dem Immobiliengeschäft «Walthersburg» zwei weitere grosse Brocken traktandiert: das im Dezember vom Einwohnerrat an den Stadtrat zurückgewiesene Kinderbetreuungsreglement (KiBeR) und die Schuldenbremse. Beim KiBeR legt der Stadtrat eine überarbeitete Fassung vor, in welche die Beschlüsse der FGPK und die von linker Seite vorgebrachten Anliegen eingeflossen sind. Die Behandlung der auf eine Volksinitiative der FDP zurückgehenden Schuldenbremse war schon für die Februarsitzung vorgesehen, wurde dann aber verschoben, weil die FGPK eine zweite Lesung dieses Geschäftes durchführen wollte. Die Vorlage polarisiert: Die Freisinnigen mussten erhebliche Abstriche in Kauf nehmen und erwarten nun von den andern Fraktionen, dass auch sie von Maximalforderungen abrücken. SP und GLP haben die Schuldenbremse in der Vernehmlassung als unnötiges Instrument kategorisch abgelehnt. (uw)